Abusò delle due figlie, un cinquantenne condannato a 8 anni 

Condannato a otto anni di reclusione per aver abusato per anni della figlia della compagna che lo ha denunciato quando ha temuto che anche la sorellina minore potesse essere abusata. Fatto che, secondo l’accusa, sarebbe poi realmente accaduto. Si è chiuso ieri davanti alla giudice del Tribunale, Elisabetta Patrito, il processo di primo grado nei confronti di un cinquantaduenne cagliaritano accusato di violenza sessuale aggravata.

Stando al racconto della ragazzina, oggi maggiorenne e assistita dall’avvocata Susanna Deiana, il nuovo compagno della madre avrebbe abusato di lei da quando aveva sette anni sino ai 14 anni, quando finalmente era riuscita a raccontare quanto accadeva a degli amici. L’uomo è accusato anche di aver compiuto atti sessuali con la figlia di dieci anni, costituitasi parte civile assieme alla madre con gli avvocati Riccardo Fiorelli e Antonella Cinquemani. Stando alla querela della ragazzina, la madre non aveva creduto agli abusi sino a quando anche l’altra sorellina non sarebbe stata molestata. A quel punto la relazione con l’imputato era finita e sono scattate le denunce.

Terminate le indagini, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato, difeso dall’avvocato Dario Masala. Davanti alla giudice per le udienze preliminari, il 50enne ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato che, ieri mattina, si è chiuso con la condanna a 8 anni di carcere e una provvisionale di 10mila euro per le parti civili come anticipo sul risarcimento. Solo quando saranno depositate le motivazioni della sentenza la difesa potrà ricorrere in appello.

