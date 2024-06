Abusò del nipote in vacanza, condannato a otto anni  

Accusato di violenza sessuale su un nipote, un disoccupato ogliastrino è stato condannato ieri dal gup di Lanusei Nicole Serra alla pena di otto anni di reclusione. Per l’uomo sono scattate le misure accessorie: il divieto di lavorare in contesti frequentati da bambini e la sorveglianza speciale per tre anni. Ai familiari è stata accordata una provvisionale immediatamente esecutiva di 30 mila euro. Gli ulteriori danno verranno liquidati in separata sede. Accolte le richieste del pm Giovanna Morra e dell’avvocato di parte civile Marcello Caddori che, nell’interesse dei genitori del piccolo, aveva sollecitato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. I fatti ricostruiti in aula risalgono a sette anni fa. Approfittando dello stato di vulnerabilità della vittima, attraverso la suggestione della playstation, il giovane costrinse il nipote a subire violenza sessuale.

Il piccolo ha descritto nei minimi particolari ai genitori e poi agli inquirenti l’incubo vissuto. Capì la gravità degli atti subiti attraverso lo studio del corpo umano alla scuola elementari. Un anno dopo aver sentito il racconto del bambino la Procura iscrisse lo zio orco nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di violenza sessuale. Il bambino fu sentito sotto forma di incidente probatorio in un’aula protetta di un Tribunale del Nord Italia. Nell’occasione ribadì per filo e per segno ciò che raccontò ai genitori. L’imputato, di fronte alla richiesta di rinvio a giudizio, scelse il rito abbreviato e così la vicenda è approdata in aula. Ieri l’udienza e la sentenza di condanna.

