Abusò del nipote: 5 anni e 10 mesi 

L’approccio avveniva dopo le cene a casa del nipote minorenne nel periodo del lockdown, quando la madre del ragazzino era impegnata a sistemare la casa. In almeno due circostanze, gli atti sessuali. Per questo ieri il gip del Tribunale di Nuoro, Giacomo Ferrando, ha condannato un sessantenne di Nuoro, di cui non riveliamo l’identità per tutelare il minore, a cinque anni e dieci mesi.

Fiducia tradita

La vicenda risale a due anni fa, quando in piena pandemia, era il gennaio del 2021, e vigeva ancora il coprifuoco alle 22 di sera, per ben due volte l’uomo era andato a cena a casa della figlioccia a Nuoro, donna sposata e divorziata, che viveva con il figlio adolescente. E proprio in quelle due occasioni lo zio aveva abusato del nipote, poco più che 14enne, facendogli compiere atti sessuali espliciti nonostante il ragazzo avesse rifiutato il suo approccio. Due episodi che per qualche giorno il ragazzo aveva tenuto per sé. Un peso però troppo grande che poi aveva raccontato, facendo partire le indagini. Per la sostituta procuratrice, Selene Desole, il racconto del ragazzo era genuino. Insomma, altre volte il giovane aveva avuto l’occasione di stare da solo con l’uomo, senza che accadesse nulla. Per questo ha sollecitato la condanna del sessantenne a sei anni di reclusione (una volta applicato lo sconto di un terzo della pena per il beneficio dovuto alla scelta del rito abbreviato rispetto ai nove anni iniziali).

Il lockdown

La vicenda è rimasta sconosciuta alle cronache, anche perché avvenuta in un periodo in cui le relazioni sociali erano ridotte a causa del lockdown e delle restrizioni per la pandemia. Forse è stato questo a far scattare qualcosa nella mente dell’uomo che aveva visto in quell’adolescente una vittima più fragile. A far emergere la storia era stato proprio il racconto del ragazzo alla madre che, incredula, aveva denunciato tutto. La donna si è costituita parte civile con gli avvocati Carlo Montella e Cristina Sardu di Sassari. Il ragazzo, in un incidente probatorio, aveva raccontato tutto di quegli incontri avvenuti il 16 e il 31 gennaio in casa dopo cena, nella cameretta, con la madre in un’altra stanza intenta a riordinare. L’uomo (difeso dall’avvocato Salvatore Pinna) aveva sempre negato ogni addebito, anche ieri durante le repliche si è professato innocente mettendo in evidenza le incongruenze del racconto fatto dal minore con diverse lacune. A fine mattinata, dopo la sentenza, i legali della famiglia della vittima non hanno voluto rilasciare alcun commento sulla vicenda.

