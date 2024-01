«Abusivo? Sono proprietario anche io» 

«Ho il diritto, essendo proprietario per la mia quota, di stare in quella casa. Dunque non ho mai occupato abusivamente niente, né cambiato le serrature delle porte. E comunque, dopo aver ricevuto la diffida da parte di mia nonna, dallo scorso 20 dicembre non vivo più in via Guglielmo Pepe 84. Quell’edificio è praticamente vuoto». Antonio Lai, 44 anni, è al centro di una battaglia giudiziaria fatta di denunce e di interventi delle forze dell’ordine: i parenti, in particolare lo zio Marco Lai, lo ha accusato di essersi impossessato dell’abitazione di Pirri, mandando via i cugini e impedendo agli altri parenti di poter entrare nella casa. Accuse respinte con decisione in una vicenda complicata, fatta di dissapori che risalgono a decine di anni fa e che non si sono mai risolti. Anzi. «Ce l’hanno con me», evidenzia Antonio Lai, «perché un anno fa mi sono opposto alla vendita dello stabile di famiglia per un prezzo che ritenevo troppo basso».

Le chiavi

La vicenda che riguarda l’abitazione di via Guglielmo Pepe 84 esplode definitivamente quasi un anno fa: Antonio Lai va a vivere in quella casa dove fino a pochi anni prima viveva la nonna che si era intanto trasferita in una struttura per anziani. Il 44enne ha la residenza lì e, come denunciato proprio dall’anziana, si sarebbe impossessato dell’immobile mandando via in malo modo una cugina. «Falso. Lei e la famiglia sono andati via per altri motivi». La nonna e lo zio lo accusano di aver cambiato la serratura delle porte e di aver impedito agli altri familiari di entrare nella casa. «Non è vero», replica. «Le chiavi sono sempre le stesse, me le aveva fatte avere mia nonna attraverso una mia cugina, e sono in possesso di tutti i miei parenti. Chiunque poteva entrare e uscire. E così è stato: ho anche video e foto che lo confermano. Anzi le serrature sono state danneggiate da altri, spezzando le chiavi all’interno della serratura dell’ingresso».

Le condizioni

Antonio Lai prosegue: «All’interno dell’immobile le condizioni igienico sanitarie erano pessime. Ho dovuto buttare mobili oramai marci e pulire tutto quanto, imbiancando le pareti di alcune stanze. Ma non ho venduto niente: i miei familiari hanno recuperato tutte le loro cose». Proprio le condizioni dell’abitazione avrebbero, secondo il 44enne, spinto i cugini a lasciare lo stabile. «Non ho mai mandato via nessuno», ripete. «Mio zio Marco è entrato più volte, senza alcun problema. Due mesi fa ha smontato anche porte e finestre. I carabinieri sono venuti più volte ma hanno potuto verificare che non c’era nessuna barricata». La denuncia per occupazione abusiva, secondo lui, ha una motivazione chiara: «I miei zii avevano deciso di vedere l’immobile ma io non ero d’accordo sul valore. E sono iniziati i problemi. Ho subito anche aggressioni e minacce, denunciate ai carabinieri». Davanti alla diffida, a firma della nonna, ha però preso la decisione: «Dal 20 dicembre scorso non vivo più lì. L’abitazione, se tutti sono d’accordo, si può vendere e chiederò la mia parte», conclude. Che sia la parole fine su questa dolorosa vicenda?

