Abusivismo edilizio: sequestri e denunce 

Un fabbricato in corso di costruzione, nascosto dalla vegetazione, a Medau Su Cramu, e altri due edifici con abitazioni private a San Lorenzo, tra il comune di Cagliari e quello di Selargius: abusi edilizi, secondo le accuse, scoperte dal personale del Corpo Forestale della Sardegna durante una serie di controlli nelle zona maggiormente a rischio abusivismo.

In pieno parco naturale di Molentargius è stato sequestrato un fabbricato, in costruzione, di notevoli dimensioni e sono scattate le verifiche su una serie di terreni che hanno fatto emergere diverse irregolarità. Ma gli accertamenti sono ancora in corso perché ci sono delle posizioni da valutare viste le istanze di condono presentate ma che sarebbero state superate da nuovi abusi. Alla fine dell’operazione sono state denunciate cinque persone mentre su altre sei sono in corso le valutazioni del caso.

La vigilanza da parte del Corpo Forestale è proseguita anche tra San Lorenzo e Su Pezzu Mannu. Anche in questo caso sarebbero stati realizzati due edifici, con abitazioni private, senza il permesso di costruzione. Per ora c’è stata una denuncia, mentre altre tre persone sono oggetto di verifiche.

L’attività di vigilanza è stata svolta con droni: strumenti che consentono un controllo più capillare e tempestivo dei terreni, aumentando l’efficacia delle verifiche, garantendo una tutela sempre maggiore delle aree vincolate e del paesaggio soprattutto nelle zone di grande valore naturalistico e ambientale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA