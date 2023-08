Abusivi nella villa di Torre degli Ulivi: residenti furiosi 

«Ormai è passato oltre un mese da quando la Asl ha chiesto al Comune di far sgomberare la villa occupata abusivamente da una coppia ma nulla è stato fatto: siamo preoccupati per la sicurezza e la salute di tutti i residenti». I condomini del settore A di Torre degli Ulivi chiedono nuovamente all’amministrazione comunale un intervento immediato per risolvere il problema della villa abbandonata che, ormai da oltre due mesi, è diventata la dimora di due persone. «Vorremmo ricordare che quella casa, non collegata alle fogne e priva di acqua e illuminazione e dove rifiuti ed erbacce proliferano rappresenta una minaccia soprattutto per le famiglie che vivono nelle abitazioni confinanti - denunciano i residenti - nonostante le promesse il Comune non è ancora intervenuto». Il sindaco, Beniamino Garau, chiede ai cittadini ancora un po’ di pazienza: «Non stiamo affatto trascurando questa situazione ma è bene ricordare che parliamo di un’abitazione privata, per lo più sotto il controllo del tribunale. Siamo in contatto con questura e prefettura, il nostro comando della polizia locale e gli uffici comunali sono al lavoro per risolvere questo problema». (i. m.)

