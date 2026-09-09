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10 settembre 2026 alle 00:18

Abusivi in una casa Area? Arrivano i carabinieri 

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L’intervento della pattuglia dei carabinieri non deve averli colti di sorpresa. Ma prima di disporre lo sgombero di un alloggio popolare nel quartiere di Monte Attu, il personale della compagnia di Lanusei vuole accertare, con l’ausilio degli uffici comunali, se chi ha preso possesso avesse i titoli per farlo. Ci vorrà qualche giorno per trarre le conclusioni, giusto il tempo di aprire una verifica, coinvolgendo Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, sul nominativo dell’assegnatario della casa e capire perché, martedì sera, la stessa fosse occupata da altre persone. Non è escluso che l’assegnatario possa presentare querela.

Tutto è iniziato quando un residente ha chiamato i militari perché insospettito dalla presenza di nuovo un nucleo familiare nell’alloggio assegnato a un’altra persona, che da qualche tempo non dimora più lì. Il personale dell’Arma si è presentato nell’abitazione aprendo un confronto con gli occupanti (legittimi?) che hanno manifestato le loro ragioni. Ieri mattina, gli investigatori hanno avviato gli accertamenti del caso. L’emergenza abitativa è un tema caldo nella cittadina. Sono oltre 50 le famiglie bisognose in attesa dell’assegnazione di un alloggio. I nuovi inquilini possono insediarsi soltanto quando un assegnatario viene a mancare o si trasferisce altrove. La graduatoria originaria è del 2014.

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