Abusivi, controlli dal cielo 

Sugli abusivi i controlli arrivano dal cielo. È l’ipotesi trapelata per condurre gli accertamenti disposti dalla Procura di Lanusei che ha messo sotto la lente la costa per gli abusi edilizi acclarati da sentenze passate in giudicato ma mai eseguite.

Il fattore E, cioè l’elettronica, potrebbe essere decisivo anche per aiutare i Comuni con personale ridotto che non riuscirebbero a garantire i controlli. L’idea di fondo sarebbe quella di affidare la gestione dei sorvoli a ditte specializzate che siglerebbero accordi con i Comuni stessi, a conferma che la tecnologia informatica e la meccanica avanzata possono dare una mano. Intanto, in alcuni centri, fra cui Tortolì, gli agenti della polizia locale hanno iniziato gli accertamenti nelle strutture finite nell’occhio del ciclone prima del 2013.

Controlli a tappeto

I vigili urbani stilano le prime relazioni. Penna e cartella in mano, negli ultimi giorni gli agenti si sono presentati dai proprietari delle abitazioni irregolari gravate da sentenza passata in giudicato. Quelle con ordine di demolizione ma rimaste in piedi. È proprio qui che la Procura vuole vedere chiaro. L’operazione di screening ha coinvolto diverse strutture, da San Gemiliano a Cea, passando per Basaura, Golfetto e Foxi Lioni. I vigili hanno scattato fotografie e compilato schede che poi verranno trasmesse in Procura dove saranno passate al vaglio del magistrato inquirente che verificherà eventuali mutamenti rispetto al passato. Radiografie utili a capire se i proprietari hanno alterato un bene a suo tempo condannato a demolizione. Con l’impiego dei droni scanner l’obiettivo è rilevare lo stato dei luoghi ed eventualmente accertare se nell’arco degli ultimi quindici anni siano lievitati i volumi dell’abitazione oppure se la stessa sia diventata luogo di business. In questo senso, com’è stato ribadito anche nel corso dell’ultimo vertice con i sindaci, non saranno tollerate roulotte e case mobili che in un amen diventano locali per ospitare vacanzieri e dunque business turistico fantasma.

Procedure in corso

Le criticità d’organico di alcuni Comuni sono comprensibili ed è anche per questo che la Procura sta valutando l’ipotesi di allestire un ufficio di piano, ossia uno staff composto, ad esempio, da tecnici e vigili di ciascun ente coinvolto così da alleggerire il carico delle rispettive sedi. Nei paesi, soprattutto quelli costieri dove era stata rilevata la più alta concentrazione di abusi, l’attenzione resta massima. «Siamo in contatto con la Procura e verifichiamo quale sia la metodologia migliore da seguire per chiudere i procedimenti, alcuni vecchi di oltre vent’anni. Il nostro - dice Giulio Murgia, sindaco di Tertenia - è un discorso complesso perché siamo in una fase di attuazione del Puc. Abbiamo ribadito massima collaborazione alla Procura. Tuttavia, da noi, dal 2013 in poi il fenomeno dell’abusivismo è stato azzerato o quasi».

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