Abusiva e pericolosa: discoteca chiusa 

Una discoteca abusiva in un sottopiano senza uscite di sicurezza. Ci saranno responsabilità non solo civili ma anche penali per un esercente che ha adibito a discoteca un locale senza alcuna uscita di sicurezza né autorizzazione per l’attività. La Polizia locale ha bloccato l'attività grazie alle segnalazioni ricevute sia dai cittadini esasperati per il disagio provocato dalla musica e per il frastuono dei giovani che affollavano la strada, sia dagli esercenti che denunciavano una concorrenza sleale che provocava loro un danno oggettivo.

Venerdì scorso al primo controllo effettuato alle 22 da agenti in borghese nel locale c’erano pochi giovani, mentre un’ora più tardi gli avventori erano già un centinaio. L’attività è stata immediatamente fatta cessare.

Per aprire una discoteca le norme gli ambienti devono essere dotati di uscite di sicurezza, dispositivi di areazione conformi, il locale deve risultare agibile e deve possedere il certificato di prevenzione incendi qualora ospiti almeno 100 persone.

È inoltre necessario presentare al Comune una specifica istanza, corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria per il rilascio dell’autorizzazione.

