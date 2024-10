Abusi sulle studentesse: arrestato un collaboratore scolastico 

NAPOLI. Un collaboratore di un liceo di Castellammare di Stabia è finito ai domiciliari dopo che due quattordicenni hanno segnalato di aver subito abusi. La Procura lo accusa di violenza sessuale e tentata violenza sessuale. Oltre alle dichiarazioni delle due adolescenti, gli inquirenti si sono avvalsi di quelle degli insegnanti e delle chat dell’indagato con le due studentesse. E sempre in Campania, ad Ariano Irpino, è stato il nonno di una bambina di dieci anni a indirizzare le indagini con un post su Facebook. Una vera e propria notizia di reato, che ha indotto la polizia a convocarlo: l’uomo ha confermato agli investigatori le confidenze ricevute dalla nipotina. La bimba, ascoltata in modalità protetta, ha ribadito quanto raccontato dal nonno, raccontando le molestie subite. Anche una amica, la madre e la nuova compagna del padre hanno confermato il racconto agli inquirenti, consentendo di identificare l'indagato, riconosciuto in foto dalla piccola. Gli inquirenti hanno pure acquisito screenshot, post Facebook, foto, video e percorsi Google Maps che hanno confermato le accuse. A quel punto è finito agli arresti domiciliari un 76enne, recidivo, al quale è stato vietato qualsiasi incontro con minorenni anche della sua famiglia.

A Brescia invece un 16enne marocchino è stato arrestato e portato al carcere Beccaria con le accuse di tentato omicidio, rapina aggravata, violenza sessuale, lesioni aggravate, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la Mobile il 5 luglio è stato lui a rapinare un uomo che lo aveva ripreso col telefonino mentre aggrediva una persona fuori da una pizzeria, e dopo avergli preso l’iPhone con una lama gli ha sfregiato il viso all’altezza degli occhi. Dieci giorni dopo ha stuprato una donna, dopo averla minacciata con un paio di forbici e poi tramortita colpendola al volto. Rimesso in libertà il 5 agosto, dopo una lite con un altro straniero lo ha accoltellato al ventre.

