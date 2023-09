Abusi sulle nipotine, nonno nei guai 

Avrebbe abusato a lungo delle sue nipotine sin da quando erano bambine, sino a quando una delle ragazzine, entrata alle scuole superiori, non ha avuto il coraggio di raccontare tutto prima ad una insegnante e poi allo psicologo della scuola. A far partire l’indagine che ha fatto finire nei guai un ultrasettantenne di Quartucciu è stato proprio lo specialista che, raccolta la testimonianza della giovane, ha chiesto l’intervento della Procura.

Una lunga scia di abusi

Pochi gli elementi trapelati al termine dell’indagine condotta dagli agenti della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura e coordinata dal sostituto procuratore Gilberto Ganassi. L’Unione Sarda ha deciso di non rivelare l’identità dell’indagato (né altri elementi che consentano di identificarlo), così da proteggere al massimo le presunte vittime di una vicenda i cui contorni sono ancora molto fumosi. L’inchiesta era stata aperta in gran sordina tre anni fa, dopo la segnalazione arrivata da una scuola: un’alunna, dopo anni di presunti abusi e vessazioni, aveva avuto il coraggio di raccontare il suo malessere ad un’insegnante che aveva subito informato il dirigente e il servizio di supporto psicologico dell’istituto. Oltre a raccontare di essere stata molestata a lungo dall’anziano parente, quando i genitori la lasciavano con il nonno, la ragazza aveva svelato che anche altre sorelle, prima di lei, erano state vittima di vere e proprie violenze.

Le indagini

È stata necessaria una lunga sfilza di accertamenti e incontri tra le presunte vittime e gli investigatori per ricostruire quanto sarebbe accaduto nel corso degli anni. L’anziano si è sempre difeso negato ogni addebito e sostenendo che le accuse siano frutto delle tensioni familiari. Nel frattempo la famiglia, che era già seguita dai Servizi sociali, si sarebbe spaccata con anche i genitori delle presunte vittime che non credono a quanto contenuto nelle denunce. Ora che l’indagine è chiusa, la parola passerà al giudice per le udienze preliminari Michele Contini che, a dicembre, dovrà valutare gli elementi raccolti e decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio e far ricostruire l’intera vicenda in un dibattimento.

La nomina del difensore

Nel frattempo hanno entrambi rinunciato al mandato i due avvocati che, nel corso delle indagini e dell’incidente probatorio, hanno assistito il pensionato che avrebbe rifiutato categoricamente la richiesta dell’ultimo legale di procedere con un accertamento psichiatrico. A dicembre, dunque, si conoscerà il nome del un nuovo difensore che assisterà l’imputato nell’udienza.

