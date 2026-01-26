Abusi sull’atleta paralimpica, pena ridotta 

La condanna è confermata. Ma dalla Corte d’Appello di Roma è arrivato uno sconto di pena importante: da cinque anni e quattro mesi si passa a tre anni per i ragazzi del Terralbese, accusati di violenza sessuale nei confronti di una campionessa paralimpica azzurra. Il verdetto è arrivato nel primo pomeriggio di ieri, decisivo anche il recente pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge sugli abusi sessuali, che ha riconosciuto le attenuanti nelle violenze di gruppo per reati di minore gravità.

In Aula

I giudici della Corte d’Appello hanno riconosciuto responsabili degli abusi Erminio Coni, 38 anni di Terralba, Alessio Costella (36) e Andrea Finotto (38) di Arborea accogliendo la tesi del procuratore generale, a cui si è associata anche l’avvocata di parte civile Grazia Volo, che assiste la campionessa. Gli avvocati difensori Ezio Ullasci, Valerio Martis, Giulia Masi e Gabriele Bordoni hanno invece sollecitato l’assoluzione per tutti e tre gli indagati; alla fine è arrivata una riduzione della pena anche alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale (interpellata proprio dagli avvocati Ullasci e Martis sull’applicazione della norma per i fatti di lieve entità) che, a differenza di quanto avveniva finora, ha riconosciuto l’attenuante della minore gravità anche nelle violenze di gruppo per fatti simili a quelli contestati ai ragazzi sardi (era già riconosciuta invece negli abusi commessi da una sola persona). I legali ora aspettano le motivazioni della sentenza.

La storia

La vicenda risale al 6 febbraio 2022. In un affollato locale di Trastevere, secondo la Procura, i tre amici avrebbero avuto atteggiamenti troppo spinti verso l’atleta azzurra che, davanti ai giudici aveva riferito di essere stata messa spalle al muro e molestata mentre andava nel bagno di un pub. Tutto sarebbe accaduto in pochi secondi, senza che nessuno se ne accorgesse in un locale affollatissimo. La vittima avrebbe raccontato tutto ai propri amici e ci sarebbe stato anche un battibecco fra le due comitive di giovani all’esterno del locale fino all’arrivo dei carabinieri.

Opposta la versione dei tre oristanesi che si sono sempre dichiarati estranei ai fatti contestati, sostenendo di aver soltanto chiesto all’atleta di poter fare un selfie insieme. La vicenda era proseguita con denuncia fino al processo che adesso è arrivato al secondo grado di giudizio.

