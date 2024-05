Abusi sull’atleta paralimpica, condannati 

La condanna è arrivata nel pomeriggio di ieri, dopo una mattinata in cui il giudice aveva sentito la persona offesa, una atleta paralimpica che ha denunciato di aver subito violenza sessuale da tre giovani dell’Oristanese. Per loro il giudice del Tribunale di Roma ha disposto la condanna a cinque anni e quattro mesi. La difesa di Erminio Coni, 38 anni di Terralba, Alessio Costella (36) e Andrea Finotto (38) di Arborea ha già annunciato il ricorso in appello, dopo le motivazioni della sentenza che verranno depositate entro 15 giorni. E nell’udienza di ieri mattina, il processo si è svolto con il rito abbreviato, l’atleta ha risposto alle domande del giudice che la volta scorsa aveva deciso di sentirla in aula. Ha raccontato di essere stata messa spalle al muro dai giovani che avevano poi abusato di lei toccandola. L’episodio era accaduto in un locale di Trastevere.

La storia

Opposta la versione dei giovani e dei loro difensori che hanno sempre escluso ci sia stato abuso sessuale. Un selfie, due battute con la campionessa paralimpica ma nessun abuso. La versione è quella degli imputati che avevano confermata lo scorso febbraio davanti ai giudici. Ieri mattina, dopo l’esame della campionessa paralimpica, la parola è andata al pm che, al termine della requisitoria, ha chiesto la condanna a sei anni per tutti. Poi le difese, gli avvocati Valerio Martis, Ezio Ullasci, Gabriele Bordoni e Giulia Masi che hanno sempre escluso la violenza e hanno chiesto l’assoluzione dei giovani; le difese hanno, inoltre, sollevato un’eccezione di illegittimità costituzionale, in virtù della quale, in casi di fatti di lieve entità, per questo tipo di reato interviene la diminuzione della pena pari ai due terzi. Ma secondo il giudice è una norma che non può applicarsi in caso di violenza di gruppo, come questo. Ora i difensori attendono le motivazioni della sentenza e subito dopo depositeranno il ricorso davanti alla Corte d’Appello, puntando sempre su queste argomentazioni.

L’episodio

Era accaduto in un locale di Trastevere il 6 febbraio 2022 quando, secondo la Procura, i tre amici avrebbero avuto atteggiamenti troppo spinti verso l’atleta azzurra arrivando a palpeggiarla ma i tre si sono sempre dichiarati estranei ai fatti contestati. Avevano soltanto chiesto alla campionessa di poter fare un selfie insieme. L’atleta aveva invece sostenuto una versione opposta davanti ai carabinieri. Aveva riferito di essere stata molestata dai tre mentre andava nel bagno del pub: sarebbe stata accerchiata e palpeggiata. Tutto sarebbe accaduto in pochi secondi, senza che nessuno se ne accorgesse in un locale affollatissimo. La vittima avrebbe raccontato tutto ai propri amici e ci sarebbe stato anche un battibecco fra le due comitive di giovani, contrasti che sarebbero proseguiti anche fuori fino all’arrivo dei carabinieri. Il resto è tutto nero su bianco nella denuncia ed era finito al centro di un processo. Che ieri si è chiuso con la condanna.

