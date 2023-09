Abusi sulla minore, arrestato 

Avrebbe abusato di una minorenne e nei giorni scorso è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Un 60enne è finito nel carcere di Uta al termine di una lunga indagine portava avanti dai carabinieri della Compagnia di Iglesias.

L’attività investigativa, ancora in corso, è iniziata qualche mese fa, quando i militari hanno ricevuto alcune segnalazioni. Da qual momento i controlli sono stati intensificati e due settimane fa i carabinieri hanno eseguito un’ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

La violenza

Sulla vicenda filtrano pochissime informazioni. Cosa più che comprensibile, visto che c’è di mezzo una minorenne. Non è chiaro chi abbiamo segnalato il caso ai carabinieri, se siano stati i parenti, i vicini di casa o gli insegnanti. Pare che le violenze siano nate in un contesto familiare. L’uomo in passato è stato arrestato in diverse circostanza, accusato di diversi reati, ma mai per abusi sessuale. I carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo una serie di accertamenti hanno interrogato alcune persone e una volta raccolti tutti gli elementi hanno chiuso l’indagine e informato la Procura. Nei giorni scorsi il 60enne è stato trasferito nel carcere di Uta in attesa del processo. Dovrà difendersi dall’accusa di volenza sessuale.

Le indagini

Stando a quanto accertato dai militari l’uomo avrebbe abusato della ragazzina in diverse circostanze. Violenze ripetute e minacce affinché non raccontasse niente. Ma qualche mese fa i carabinieri dopo aver ricevuto le prime segnalazioni hanno avviato le indagini.

Con molta discrezione i militari hanno raccolto una serie di elementi importanti e alla fine è venuta a galla una brutta storia di violenza culminata con l’arresto del 50enne.

Ma l’attività investigativa non si è ancora conclusa. I carabinieri di Iglesias stanno lavorando per individuare altri testimoni, o comunque persone che conoscevano sia la bambina che l’uomo. (f. p. – a. c.)

