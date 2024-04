Abusi sugli studenti, prof arrestato 

Roma. Durante le ore di lezione avrebbe molestato alcuni suoi giovanissimi studenti, maschi e femmine, tutti minorenni. Per questo, un docente di un istituto superiore di Roma è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. Nei suoi confronti il gip della Capitale, su richiesta dei pm del gruppo Violenze di piazzale Clodio, ha disposto gli arresti domiciliari.

La prima denuncia

I militari del Nucleo Investigativo di via In Selci hanno avviato le indagini dopo che un genitore di una delle vittime ha formalizzato la denuncia a carico dell'uomo. «Mio figlio ha trovato il coraggio e la forza di raccontare quanto ha subito», ha spiegato agli inquirenti. In pochi mesi gli investigatori hanno ricostruito quanto avveniva all'interno della scuola, un istituto della zona sud di Roma. Gli stessi inquirenti, alla luce della delicatezza delle accuse mosse, hanno ascoltato in modalità protetta sia le vittime sia i compagni di classe, che hanno raccontato di comportamenti e di abusi messi in atto dal professore.

La seconda accusa

Un impianto accusatorio reso ancora più solido da una seconda denuncia, questa volta presentata da uno dei dirigenti scolastici: un racconto che, di fatto, concordava con quello fornito anche da altri studenti. L'indagato, secondo gli investigatori, si sarebbe reso responsabile di almeno quattro episodi di molestie che, in alcuni casi, sono avvenuti anche alla presenza di terze persone. Elementi sufficienti alla Procura per sollecitare la misura cautelare, eseguita il 25 aprile.

Il precedente di Ravenna

Il caso di Roma segue di pochi giorni quello di Ravenna, dov’è finito ai domiciliari un professore ultracinquantenne. L'accusa è violenza sessuale ai danni di una studentessa minorenne. Una vicenda che risale agli ultimi mesi del 2023, quando il docente avrebbe iniziato a rivolgerle complimenti, battute, messaggi e qualche regalo. In altre occasioni ci sarebbero state molestie sessuali: almeno tre gli episodi contestati. La studentessa alla fine non ce l'ha più fatta più e ha deciso di confidarsi con la madre, per spiegarle il motivo per cui non volesse più andare a scuola. A quel punto la sezione specializzata della squadra Mobile ha avviato le indagini e ha raccolto gli elementi a carico del docente.

