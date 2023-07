Abusi su una paralimpica, gli indagati restano in silenzio 

«Nulla da dichiarare. In questa fase delicatissima, soprattutto per l’attenzione mediatica del caso, riteniamo indispensabile restare in silenzio per tutelare i ragazzi». A parlare è Valerio Martis, uno dei legali dei tre giovani oristanesi accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di un’atleta paralimpica azzurra. Assieme ai colleghi Gabriele Bordoni ed Ezio Ullasci sta mettendo a punto la linea difensiva di Alessio Costella e Andrea Finotto, entrambi di Arborea. Erminio Coni, originario di Terralba, ma domiciliato a Roma, si è affidato all’avvocata Giulia Masi. Tutti e tre il prossimo 24 ottobre dovranno comparire davanti al Gup capitolino, chiamato ad esprimersi sul rinvio a giudizio.

I fatti

La denuncia risale a più di un anno fa e ha come scenario un pub alla moda di Trastevere. Costella, Finotto e Coni stavano trascorrendo la serata assieme ad alcune amiche quando avrebbero riconosciuto l’atleta, alla quale avrebbero chiesto un selfie. Nulla di strano se non fosse che, stando alla querela depositata quindici giorni dopo dalla medagliata alla stazione dei carabinieri, sarebbe seguito un secondo approccio, decisamente meno amichevole. La donna ha raccontato ai militari che, lungo il tragitto verso il bagno del pub, i tre l’avrebbero accerchiata e palpeggiata. Un’aggressione consumata in pochi istanti e che nessuno avrebbe notato per via dell’affollamento. In preda al panico, la campionessa avrebbe subito raccontato agli amici che l’attendevano al tavolo quanto accaduto.

La rissa sfiorata

Tra le due comitive sarebbe nato un battibecco, proseguito fuori dal locale. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri alla quale la paralimpica ha fornito una prima ricostruzione dei fatti, rifiutando di sporgere denuncia. Il pensiero di quell’aggressione, però, ha continuato a tormentarla fino a quando, il 21 febbraio dello scorso anno, ha deciso di presentarsi il caserma. ( m. g. )

