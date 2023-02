Abusi su una minore? Lo dirà una perizia  

A processo con l’accusa di molestie e violenze sessuali, un uomo 65enne di Sassari è accusato di aver abusato delle condizioni di inferiorità psichica di una minore disabile, all’epoca dei fatti appena undicenne. La vicenda è iniziata nel 2018 e proseguita fino al 2 gennaio del 2019, quando per alcune ore della giornata la ragazzina veniva affidata al vicino di casa. Il 65enne faceva da baby sitter nei periodi di assenza per lavoro dei genitori gli stessi che, assistiti dal legale Arianna Denule, hanno sporto denuncia nei confronti di quello che era ritenuto un amico di famiglia.

L’imputato, difeso dall’avvocato Sabrina Falchi del foro di Sassari, non ha chiesto riti alternativi convinto di poter dimostrare in dibattimento la propria innocenza. Il collegio dei giudici del Tribunale di Sassari, presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pellici, hanno accolto l’istanza di rinnovazione della perizia psicologica a cui era stata sottoposta la ragazzina affetta da grave disturbo intellettivo. Una richiesta avanzata dalla difesa che ha giudicato l’esame «poco attendibile per la presenza di una serie di vizi sulla valutazione della capacità di riferire della minore». Si procederà, dunque, con la nomina di un neuropsichiatra al fine di accertare l’attitudine a testimoniare e l’attendibilità delle sue dichiarazioni.

