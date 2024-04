Abusi su una bimba, la conferma dal Dna 

I genitori della bambina non si sarebbero accorti di nulla ma ci sono intercettazioni e soprattutto tracce di Dna di Antonino Demelas e una perizia ginecologica che confermano il quadro accusatorio. Ieri c’è stata una nuova udienza del processo contro l’ex cuoco di Mogorella accusato di abusi sessuali su una bambina che all’epoca aveva 8 anni. Davanti al collegio delle giudici (Paola Bussu, Cristiana Argiolas e Serena Corrias) sono stati sentiti dieci testimoni del pm Andrea Chelo. Lette le intercettazioni, i carabinieri si sono poi soffermati sulle tracce di Dna ritrovate nel punto in cui, in base alle intercettazioni ambientali, Demelas (difeso dall’avvocato Mario Gusi) si sarebbe appartato in auto con la bambina. Sono stati sentiti inoltre i genitori della minore e l’assistente sociale; l’ex moglie e l’ex nuora del 71enne che hanno ricostruito la personalità di Demelas, di cui entrambe non si fidavano e in qualche modo temevano. Il processo è stato aggiornato al prossimo 23 maggio; la parte offesa è costituita parte civile con l’avvocato Davide Piasotti, nominato dalla tutrice della bambina vittima degli abusi.

Secondo l’accusa gli abusi sarebbero andati avanti dal 2020 al 2022 quando Demelas è finito in carcere. E questa vicenda, per gli inquirenti, potrebbe essere alla base della misteriosa fine della compagna Marinella Castangia, la parrucchiera di Cabras sparita nel nulla nel 2021. La donna potrebbe aver scoperto gli abusi sulla bambina e questo avrebbe fatto esplodere il loro rapporto. Per la fine della donna Demelas è accusato di omicidio ma la procura ha chiesto l’archiviazione. Non ci sono abbastanza elementi, non è mai stato trovato neanche il corpo.

