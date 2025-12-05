Abusi su una bimba: condannato a 8 anni 

Dieci anni dopo è arrivata la sentenza. Un sessantenne residente in un comune ogliastrino è stato condannato a 8 anni di carcere per abusi sessuali su una bimba, oggi maggiorenne. I giudici riuniti nel collegio, presidente Nicole Serra, a latere Giada Rutili, Giuseppina Sechi, hanno decretato la piena responsabilità dell’uomo, inchiodato dalla testimonianza in forma protetta della bimba raccolta nella forma dell'incidente probatorio. Un perito forense ne aveva avallato la piena credibilità clinica. Incastrato dal coraggio delle sua piccola vittima l’orco è finito nei guai, ma ci sono voluti dieci lunghissimi anni perché si arrivasse al pronunciamento dei giudici in un’aula di giustizia. ll pubblico ministero Valentina Vitolo al termine della sua requisitoria aveva chiesto una condanna a nove anni. L’uomo è stato condannato a pagare una provvisionale di 25 mila euro alla vittima e 20 mila a ciascuno dei genitori, costituiti parte civile con l'avvocato Magalì Cabras. Il risarcimento vero e proprio sarà oggetto di un procedimento civile.

Nessuna attenuante per l’uomo, a piede libero in attesa degli altri gradi di giudizio. Tra le pene accessorie il divieto per tre anni di avvicinarsi alla vittima e alla sua famiglia e quello perpetuo di lavorare in ambienti a contatto con i bambini.

La lunghezza dell’iter per arrivare a una sentenza (solo di primo grado) mette in luce le difficoltà per avere una giustizia celere e rispettosa della dignità delle persone. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA