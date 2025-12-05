VaiOnline
Lanusei.
06 dicembre 2025 alle 00:21

Abusi su una bimba: condannato a 8 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dieci anni dopo è arrivata la sentenza. Un sessantenne residente in un comune ogliastrino è stato condannato a 8 anni di carcere per abusi sessuali su una bimba, oggi maggiorenne. I giudici riuniti nel collegio, presidente Nicole Serra, a latere Giada Rutili, Giuseppina Sechi, hanno decretato la piena responsabilità dell’uomo, inchiodato dalla testimonianza in forma protetta della bimba raccolta nella forma dell'incidente probatorio. Un perito forense ne aveva avallato la piena credibilità clinica. Incastrato dal coraggio delle sua piccola vittima l’orco è finito nei guai, ma ci sono voluti dieci lunghissimi anni perché si arrivasse al pronunciamento dei giudici in un’aula di giustizia. ll pubblico ministero Valentina Vitolo al termine della sua requisitoria aveva chiesto una condanna a nove anni. L’uomo è stato condannato a pagare una provvisionale di 25 mila euro alla vittima e 20 mila a ciascuno dei genitori, costituiti parte civile con l'avvocato Magalì Cabras. Il risarcimento vero e proprio sarà oggetto di un procedimento civile.

Nessuna attenuante per l’uomo, a piede libero in attesa degli altri gradi di giudizio. Tra le pene accessorie il divieto per tre anni di avvicinarsi alla vittima e alla sua famiglia e quello perpetuo di lavorare in ambienti a contatto con i bambini.

La lunghezza dell’iter per arrivare a una sentenza (solo di primo grado) mette in luce le difficoltà per avere una giustizia celere e rispettosa della dignità delle persone. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 