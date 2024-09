Abusi su una bambina, trent’anni 

Condanna a trent’anni per un reato fra i più deplorevoli e infimi. Ieri il Tribunale di Oristano ha pronunciato la sentenza per Antonino Demelas, l’ex cuoco di Mogorella accusato di abusi sessuali su una bambina di 10 anni. I giudici hanno, così, accolto la richiesta formulata dai pm Armando Mammone e Andrea Chelo che imploravano, appunto, «una pena sufficiente per non far più uscire dal carcere l’imputato». Questi ha appreso la decisione a Uta, dove sta scontando una pena a 14 anni per rapina. E resta sempre aperta a suo carico l’inchiesta per l’omicidio della compagna Marina Castangia, scomparsa nel maggio 2021.

In aula

L’udienza di ieri si è aperta con la lettura del dispositivo: i giudici (presidente Serena Corrias, a latere Cristiana Argiolas e Gabriele Bordiga) hanno accolto in pieno la richiesta della Procura. Discussione che risale alla scorsa udienza dopo l’esame degli ultimi tre testimoni della difesa che non hanno cambiato il quadro già emerso: il figlio di Demelas aveva detto di non avere contatti con il padre da tempo; la sorella si era avvalsa della facoltà di non rispondere, infine un amico che era stato ospite dell’ex cuoco lo aveva definito «una brava persona». Una posizione in netto contrasto con gli elementi venuti alla luce nel corso delle indagini dei carabinieri di Oristano. Prima i pm, poi l’avvocato di parte civile Davide Piasotti avevano parlato di «prove schiaccianti che tolgono ogni dubbio sull’accaduto».

Le conclusioni

A sostegno delle accuse c’è la conferma del test del Dna sulle tracce biologiche trovate nei luoghi in cui, in base alle intercettazioni ambientali, Demelas si appartava con la bambina. Per non parlare del il racconto della vittima e di una perizia ginecologica che non lascia spazio a dubbi. Secondo le contestazioni, gli abusi sono andati avanti per circa due anni, dal 2020 al 2022 quando il 72enne venne arrestato. Ripetuti approcci sessuali mascherati da amicizia e gesti premurosi verso la piccola: Demelas, secondo le indagini, si isolava in auto o riusciva a stare solo a casa con lei. Le faceva vedere video porno, chiedendole di ripetere con lui quelle scene certamente non adatte per una bambina che all’epoca non aveva compiuto 10 anni. Un quadro agghiacciante che ha portato l’accusa a definire Demelas «un mostro» e a chiedere il massimo di pena previsto per un simile reato (con tutta una serie di aggravanti). Il pm Mammone si era soffermato anche sui traumi che la bambina si porterà dietro per il resto della vita; la parte civile si era associata alle richieste dell’accusa. Il difensore Libero Pusceddu aveva giocato una carta estrema, chiedendo una perizia per provare l’incapacità di Demelas ad avere rapporti sessuali. Istanza già respinta dai giudici.

Ora potrebbero esserci ulteriori elementi per fare luce sulla fine misteriosa di Marina Castangia. Secondo gli inquirenti, l’ex parrucchiera di Cabras potrebbe aver scoperto quelle violenza sulla bambina, da qui un’esasperazione delle tensioni fino alle conseguenze estreme. Demelas è accusato dell’omicidio della donna di cui non è mai stato trovato il corpo. La Procura aveva chiesto l’archiviazione ma la vicenda è sempre aperta.

