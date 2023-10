Abusi su una bambina, operaio in cella 

Due mamme denunciano l’una il figlio e l’altra il compagno. E l’accusa per il 34enne è pesantissima: abusi sessuali su minori. Sono state le due donne a segnalare ai carabinieri che nella loro casa stava accadendo qualcosa di grave: i gesti affettuosi che l’operaio riservava alla figlia della convivente nascondevano ben altre intenzioni. Erano attenzioni morbose, approcci sempre più spinti fino agli abusi sessuali sulla ragazzina di 13 anni. L’uomo, residente in un paesino a pochi chilometri da Oristano, è finito in carcere, mentre le indagini dei carabinieri della Compagnia vanno avanti per fare piena luce sull’intera vicenda.

La denuncia

La storia è emersa alcuni mesi fa quando la mamma della ragazzina (oggi 14enne) e la nonna (la madre dell’operaio) si sono rivolte ai carabinieri per chiedere aiuto e denunciare una situazione sempre più complessa e preoccupante. Le due donne si erano accorte che qualcosa non andava, hanno cercato di avere conferme dalla ragazzina che alla fine si è confidata e ha raccontato cosa accadeva a casa quando si trovava sola con l’uomo.

Le indagini

Immediatamente sono iniziate le indagini, i carabinieri hanno effettuato una serie di accertamenti, la minorenne è stata sentita in audizione protetta e alcune settimane fa è scattato l’arresto per l’operaio, assistito dall’avvocato Massimiliano Carta. Secondo quanto emerso in questa prima fase d’indagine gli abusi sarebbero iniziati a gennaio scorso poi ci sarebbero stati altri episodi ripetuti fino ad agosto quando con la denuncia delle due donne c’è stata una svolta nella drammatica vicenda. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, su richiesta del pm Marco De Crescenzo, il gip Salvatore Carboni ha disposto la misura cautelare in carcere per il 34enne, che al momento è detenuto nel penitenziario di Lanusei. La ragazzina invece si trova in una struttura protetta. Gli accertamenti dei militari, intanto, procedono a ritmo spedito: verifiche sui cellulari, ma dovranno essere effettuate ulteriori ispezioni e si stanno sentendo anche altri testimoni. L’indagine potrebbe anche ampliarsi.

Gli scenari

L’avvocato Massimiliano Carta intanto attende di poter esaminare tutti gli atti del fascicolo per mettere in campo la strategia difensiva. Nelle prossime settimane potrebbe essere richiesto l’incidente probatorio per acquisire ulteriori elementi sentendo di nuovo anche la vittima.

