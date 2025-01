Abusi su una 19enne, è caccia al branco 

Milano. La serata in discoteca e, in un magazzino accanto a un supermercato poco distante, l'incubo. Erano la 4 di notte tra venerdì e sabato, quando una studentessa di 19 anni e il suo fidanzato, nello stabile in cui si erano appartati, hanno visto entrare una decina di uomini, secondo le vittime nordafricani, quattro dei quali hanno prima cercato di rapinarli e uno di questi, dopo il tentativo fallito, ha pesantemente molestato sessualmente la ragazza. La scena di due del gruppo che fuggivano in monopattino e uno a piedi è stata vista dai buttafuori dell'Alcatraz, locale noto a Milano anche per i concerti dal vivo, in via Valtellina.

Gli uomini della Security sono intervenuti quasi contemporaneamente ai carabinieri di Porta Garibaldi e sono riusciti a bloccare uno degli aggressori, a piedi, mentre gli altri sono riusciti a fuggire dopo che le vittime avevano avuto una reazione decisa.

Molestatore in cella

Uno del “branco” è quindi stato arrestato in flagranza (l'arresto è già stato convalidato): è un egiziano di 36 anni residente nel Bergamasco, incensurato. La studentessa ancora sul posto l'ha riconosciuto senza dubbio come l'uomo, vestito con jeans e un giubbotto beige, che l'aveva molestata nel magazzino. Le accuse sono tentata rapina aggravata perché commessa da più persone e in un luogo tale da ostacolare la difesa e di violenza sessuale, reato per cui la ragazza ha sporto querela.

Ora i carabinieri, con l'analisi delle telecamere di sorveglianza del parcheggio del supermercato e della zona stanno lavorando per identificare gli altri componenti del gruppo anche attraverso il sistema di riconoscimento facciale, il Sari.

Il drammatico racconto

Le vittime hanno descritto gli aggressori (dieci, dodici persone) come uomini alti un metro e 70, magrebini, vestiti con jeans attillati chiari e giubbotti di vario colore. Hanno raccontato del tentativo di rapina del telefono di lui e della borsa di lei e delle molestie, cui la coppia ha reagito. Sono stati in particolare in tre a molestare la ragazza: l'arrestato e i due fuggiti in monopattino.

Milano pericolosa

Un episodio diverso rispetto alle violenze in piazza Duomo la notte di Capodanno, ma che finisce con il rendere teso il clima del capoluogo lombardo negli ultimi tempi. «Bisogna porre attenzione a nuovi fenomeni che ci preoccupano», ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, parlando della notte dell'ultimo dell'anno. «Il problema della sicurezza c'è da sempre e in questa fase è più intenso, bisogna capire se ci sono nuove modalità. Non sappiamo se si tratta del fenomeno chiamato taharrush gamea, cioè molestie collettive, ma che sia così o meno sono situazioni da reprimere e controllare. Sulla sicurezza, tutti polemizzano e pochi fanno».

Più agenti

«Sto cercando», aggiunge Sala, «di fare assunzioni massicce di vigili e il mio mandato finirà con un record storico di presenze di vigili. La sicurezza è un tema di forze dell'ordine, di prefetto, di questore. Quando il prefetto mi ha detto, prima di Natale, facciamo le zone rosse ho detto proviamo, ma nessuno ha la bacchetta magica. La sicurezza è un diritto dei cittadini e tutto quello che si può fare si farà».

