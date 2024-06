Abusi su una 12enne, video sulle chat  

Modena. Abusi alla stazione delle corriere filmate con lo smartphone e diffusi via chat, e il video diventato virale in pochi minuti. Con la vittima che ha solo dodici anni. La polizia, nel Modenese, indaga sul secondo caso di violenza sessuale ai danni di dodicenni in meno di un mese. L'episodio più recente, accaduto una settimana fa ed emerso ieri, conduce a un’autostazione di un Comune alle porte di Modena. Lì la dodicenne sarebbe stata abusata da un giovane, a sua volta minorenne. Nel frattempo un secondo giovane, che conoscerebbe il primo, autore della violenza, avrebbe ripreso tutto smartphone alla mano.

A denunciare l'accaduto sono stati i genitori della minorenne, dopo che la stessa ragazzina si sarebbe confidata con un professionista della sua scuola, raccontando di aver subito la violenza in un luogo frequentato tutti i giorni come la stazione delle autocorriere. Il video è ovviamente finito all'attenzione della Squadra mobile della Questura, che anche per questo avrebbe già individuato i presunti responsabili. Sul caso, ora in mano alla Procura dei minori di Bologna, il riserbo è però massimo, considerata l'età dei giovanissimi coinvolti.

Meno di un mese fa un altro caso di violenza sessuale ai danni di una dodicenne che porta ancora nel Modenese: la minore in questione sarebbe stata abusata all'interno della propria abitazione da due giovani, a loro volta minorenni e di poco più grandi. Sarebbero un quindicenne e di un sedicenne. Nel corso di quella che sarebbe dovuta essere una giornata trascorsa tra amici, la presunta vittima avrebbe invitato i due giovani e un’amica nella sua casa. Qui i due avrebbero appunto consumato la violenza sessuale, riscontrata successivamente dai medici. Dopo l'accaduto, difatti, la minore si sarebbe confidata ai familiari, che a loro volta l'hanno immediatamente accompagnata al pronto soccorso di un ospedale pediatrico.

Come da protocollo, i sanitari hanno inviato la segnalazione alle forze dell'ordine che a loro volta, in accordo con la Procura dei minori di Bologna, hanno cominciato a indagare sulla pesantissima ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo.

