Abusi sessuali, settantenne a giudizio 

Attenzioni morbose su una bimba di dieci anni, culminate con abusi sessuali. Un’accusa pesantissima dalla quale dovrà difendersi l’ex cuoco di Mogorella Antonino Demelas. Il processo comincerà il 9 novembre davanti al collegio dei giudici del Tribunale di Oristano. Per il settantenne non è l’unica contestazione mossa dalla Procura oristanese: è, infatti, indagato per un’altra delicata inchiesta, quella per l’omicidio dell’ex compagna Marina Castangia, svanita nel nulla nel maggio di due anni fa. Due inchieste parallele, ma solo quella per violenza sessuale è stata chiusa e nei mesi scorsi il pubblico ministero Armando Mammone aveva chiesto chiesto il rinvio a giudizio per Demelas.

L'udienza

Ieri davanti al gup del Tribunale Marco Mascia il pm Andrea Chelo (in sostituzione del collega Mammone) ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio. istanza accolta dal giudice che ha poi fissato l’inizio del dibattimento a novembre per Demelas (difeso dall’avvocato Mario Gusi).

Una indagine nata da quella sull’omicidio di Marina Castangia, la 60enne di Cabras sparita due anni fa. Dopo la denuncia di scomparsa, le ricerche e le perquisizioni nella casa di via Vittorio Emanuele, gli accertamenti dei Carabinieri non si sono mai fermati. E proprio dalle intercettazioni ambientali e telefoniche era emersa la squallida storia di abusi su una bambina: Demelas aveva conquistato la fiducia della piccola, con pretesti riusciva ad appartarsi con lei in zone riservate e persino in auto, come raccontano le intercettazioni. Ad aprile di un anno fa l’arresto dell’ex cuoco, che da allora è in carcere.

La svolta