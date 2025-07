Abusi sessuali, la Pm chiede 9 anni 

«Ha approfittato della fiducia della vittima, per la ragazzina era una persona di riferimento, c’era anche un legame affettivo. Gli abusi sessuali sono avvenuti in questo contesto»: è la premessa sostanziale della richiesta di nove anni di carcere, fatta dalla pm Noemi Mancini, per una olbiese di 45 anni, accusata di avere abusato di una adolescente. Nel pomeriggio di ieri la pm ha concluso la sua requisitoria davanti ai giudici del Tribunale di Tempo per i fatti avvenuti a Olbia e in centro vicino alla città gallurese nel 2018. La contestazione mossa, sulla base della denuncia della vittima, è pesante. Stando alla ricostruzione della polizia giudiziaria, la presunta responsabile degli abusi sessuali avrebbe approfittato del rapporto di fiducia con la giovanissima vittima (13 anni). La ragazzina, infatti, frequentava l’imputata nell’ambito di attività ricreative, artistiche e educative (lezioni di canto) di una parrocchia del centro dove sarebbero avvenuti i fatti. È stata la giovanissima vittima a denunciare gli abusi e la pm, davanti ai giudici, ha ricordato il contenuto puntuale e credibile, secondo la magistrata, dell’audizione protetta della ragazzina, nel corso della quale venne rievocato l’accaduto. I giudici ora dovranno sentire la parte civile e poi, il 9 luglio, il difensore della presunta responsabile delle molestie.

