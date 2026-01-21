Abusi sessuali in cambio di yogurt e cibo 

Il sogno è l’arte. Per ora ha trovato un lavoro e cerca di ricostruirsi una vita dopo che la giovinezza le è stata strappata fra abusi e attenzioni morbose. Violenze subite in silenzio «perché temevo di non poter più mangiare la carne, di non vedere la tv o non avere la ricarica telefonica». E qui si legge tutta la drammaticità di una storia di violenza sessuale da parte del vicino su una ragazzina. Ieri in Tribunale gli ultimi passaggi: la pm Silvia Mascia ha chiesto la condanna a 10 anni per il 60enne oristanese, mentre per l’amico di 38 anni (che abusò della piccola in un’altra occasione) è stato chiesto il rinvio a giudizio.

In Aula

Udienza a porte chiuse, per oltre un’ora e mezza la pm ha ricostruito le violenze iniziate quando la ragazzina (tutelata dagli avvocati Valerio Martis e Ezio Ullasci) aveva appena 11 anni e un vicino di casa generoso e quasi benestante (rispetto al tenore di vita poverissimo a cui era abituata con la madre) aveva iniziato a prestarle attenzioni. La accoglieva nella casa dove viveva con la moglie, le faceva regali e non le faceva mancare il cibo. In cambio però c’erano quegli approcci che nulla avevano di affettuoso ma erano squallidi abusi. Una situazione andata avanti per anni fra i timori e il sentimento di vergogna di una ragazzina che, grazie alle amiche, ha trovato la forza di denunciare. Tre anni fa entrò in una farmacia di piazza Roma e chiese una mascherina 1522 (numero antiviolenza), la farmacista comprese tutto e chiamò la polizia. Da qui l’indagine e il processo che come ha evidenziato la pm «si è potuto celebrare solo grazie ai bambini». Mentre gli adulti che gravitavano intorno alla vittima avevano girato la faccia dall’altra parte.

I risvolti

Dalle indagini della squadra mobile è emerso che tutti, familiari e vicini, conoscevano quanto accadeva: la moglie del 60enne, gli amici e persino la mamma della vittima che però, vivendo una condizione di profondo disagio sociale e culturale, tollerava la situazione pur di avere uno yogurt o del cibo a casa. A conclusione delle indagini oltre al 60enne (difeso dagli avvocati Gianfranco Siuni e Claudia Piroddu), sono finiti a processo anche la mamma della ragazzina accusata di calunnia. La donna, assistita da Romina Marongiu, ha scelto di patteggiare una pena di un anno e due mesi. Il 60enne ha offerto 800 euro come risarcimento, cifra accettata dalla parte civile anche se i legali Martis e Ullasci ritenendola incongrua annunciano che andranno avanti in sede civile. La giudice Cristiana Argiolas ha rinviato al 24 aprile per la sentenza.

