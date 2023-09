Abusi sessuali, altre accuse per Demelas 

Le faceva vedere video porno chiedendole di ripetere con lui quelle scene spinte. È l’ultimo, agghiacciante tassello emerso nell’inchiesta per abusi sessuali su minori a carico di Antonino Demelas, 71 anni di Mogorella, arrestato a marzo 2022 proprio per le violenze su una bambina di 10 anni. Per questa vicenda è già stato rinviato a giudizio, il processo si aprirà il prossimo 9 novembre. L’ex cuoco è anche al centro di un’altra delicata indagine per l’omicidio della ex compagna Marina Castangia, la parrucchiera 60enne originaria di Cabras, sparita nel nulla a maggio 2021.

Le novità

I nuovi elementi sono emersi dagli accertamenti dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, su delega della procura. Dopo i racconti della bambina, il raggio d’indagine si è allargato a un periodo più ampio svelando ripetuti abusi sulla piccola, costretta persino a vedere scene e film non certamente adatti per occhi innocenti. Così nei giorni scorsi i militari hanno notificato a Demelas, detenuto nel carcere di Uta, una nuova ordinanza di custodia cautelare per corruzione di minore.

L’indagine

Abusi che si aggiungono a tutta quella serie di approcci sessuali mascherati da amicizia e gesti premurosi scoperti dai carabinieri del nucleo investigativo del Reparto operativo di Oristano che, in collaborazione con i colleghi di Mogoro e Ghilarza, indagavano sulla misteriosa fine di Marina Castangia. E proprio dalle intercettazioni ambientali e telefoniche era emersa la squallida storia di abusi: Demelas con svariati pretesti riusciva ad appartarsi con la bambina a casa ma anche in auto. Due storie terribili che si intrecciano non solo sul piano delle indagini. E infatti quella quotidianità fatta di molestie potrebbe essere strettamente collegata alla fine della ex parrucchiera. Secondo gli inquirenti Marina Castangia potrebbe aver scoperto gli abusi del compagno sulla piccola, da qui un’esasperazione delle tensioni fino alle conseguenze estreme. Un’ipotesi sempre sostenuta anche dal fratello della vittima, Antonio Castangia, che raccontò agli inquirenti delle tensioni nella coppia e riferì di aver assistito a un violento litigio in cui la sorella faceva chiari riferimenti a una minorenne.

RIPRODUZIONE RISERVATA