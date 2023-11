Abusi sessuali, 5 anni a un giovane 

Lui si è sempre difeso dicendo di non avere mai dato la cocaina alla sua amica adolescente e soprattutto di non avere mai abusato di lei. Ma il Tribunale di Tempio (collegio presieduto da Caterina Interlandi) non ha creduto a un ventenne (tempiese) sotto processo per violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti. I giudici hanno accolto la tesi del pubblico ministero e il giovane è stato condannato a cinque anni di carcere. Inoltre il ragazzo dovrà risarcire la famiglia della fidanzatina, 14 anni all’epoca dei fatti (febbraio 2020), con una somma di circa 10mila euro. La sentenza chiude un processo basato sulle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Tempio. Determinanti sono stati i certificati medici firmati dagli specialisti dell’ospedale Paolo Dettori, dove la giovane venne ricoverata dopo i fatti descritti nel capo di imputazione.

I fatti

La presunta vittima venne trovata dai Carabinieri di Tempio in evidente stato confusionale. La ragazzina vagava da sola in strada. Il personale dell’Arma accompagnò in ospedale la adolescente e i medici del Paolo Dettori, stando agli atti delle indagini, verificarono la positività alla cocaina. La presunta vittima, in un secondo momento, raccontò ai Carabinieri di avere trascorso diverse ore con l’amico e così emersero i dettagli dell’assunzione della cocaina e del rapporto sessuale con il giovane.

La droga via bacio?

L’avvocata Brunilda Sanna Mucaj legale del ragazzo, ha fornito ai giudici una versione alternativa dei fatti. Intanto la difesa ha escluso la violenza sessuale. In aula è stato ricordato quanto riferito dalla adolescente davanti al gip, in sede di incidente probatorio. La adolescente disse di avere una relazione con il giovane, che, sempre secondo la difesa, non conosceva l’età reale dell’amica. La tesi del difensore è questa: c’era una relazione amorosa, senza nessuna violenza, psicologica o fisica, ma c’era soprattutto un sincero sentimento d’amore, sentimento

percepito ragazza. Per quanto riguarda la cocaina, la difesa ha sostenuto che la positività alla droga della presunta vittima si spiega con questa circostanza: il giovane aveva assunto la sostanza a casa, da solo, e aveva le mucose impregnate di cocaina che venne “assunta” dalla adolescente attraverso i baci. Per i giudici, il consenso al rapporto sessuale non cambia il quadro, perché la vittima era minorenne. La difesa ha annunciato appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA