Abusi non demoliti, scatta la sanzione da 4mila euro 

L’ordinanza di demolizione risaliva a marzo del 2021 ma i proprietari ancora ad oggi non avevano fatto niente per eliminare gli abusi. Così adesso arriva un'altra ordinanza che impone il pagamento di 4000 euro. Le opere abusive ricadono su una superficie di 77 metri quadri ma comunque in una zona non soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Dal momento però che hanno determinato un incremento pari al circa il 43 per cento della volumetria consentita, è scattata la sanzione più alta.

Tutto frutto dei controlli che la Polizia locale continua a portare avanti senza sosta in tutto il territorio, non solo per stanare nuovi abusi ma anche per verificare appunto che vengano rispettate le ordinanze di demolizione. Solo nella prima metà del 2023 sono stati 35 gli esposti per abusi edilizi arrivati alla Polizia locale. Di questi ne sono stati evasi 12 che hanno portato anche a 3 notizie di reato. Ci sono state poi dieci deleghe di indagine da parte della Procura che sono state già evase con comunicazione di abuso o ripristino.

Si procede soprattutto su segnalazione dei residenti, ma spesso i casi sono scoperti a seguito di perlustrazioni a tappeto nelle aree ritenute più a rischio.

