«Abusi in seminario, si faccia giustizia» 

Padre Paolo Contini, parroco della comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, in questi giorni della settimana santa, ha comunicato la sua amarezza ai parrocchiani sugli sviluppi del processo in corso per gli abusi da lui subiti e denunciati qualche mese fa mentre era seminarista a Oristano.

«In questo momento - afferma padre Paolo - ho sete di giustizia e di verità, di coerenza e onestà, in riferimento ad un fatto davvero inquietante. Quando ho denunciato gli abusi subìti – sottolinea padrea Paolo - è iniziato un percorso giudiziario in cui alcune persone, come mi scrisse il mio arcivescovo, sono state “di parte” fino al punto che lui stesso ne invocava le “dimissioni”. Oggi quelle persone sono state promosse in uffici di gran rilievo per la Chiesa. Appena si è diffusa la notizia, lo stesso arcivescovo Roberto Carboni mi ha scritto subito un messaggio dicendomi: “Ho visto adesso la notizia cercando su internet, mi lascia sconcertato e arrabbiato, capisco il tuo stato d’animo”. Ringrazio il nostro pastore – evidenzia il parroco - per l’immediata presa di posizione e capisco il suo sconcerto di fronte all’assurdità di scelte in cui, a coloro che erano meritevoli di “dimissioni”, sono affidati servizi di primo piano. Capisco il suo sconcerto nel vedere offesa non la mia persona, ma una Chiesa che non accetta alcun compromesso su un tema così delicato». ( s. c. )

