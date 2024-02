Abusi in discoteca: promoter condannato 

Aveva accusato l’organizzatore della discoteca di averla bloccata nello spogliatoio del locale riservato al personale, per poi costringerla a subire rapporti sessuali contro il proprio volere. Un racconto, quello della ragazza immagina 24enne, che aveva fatto finire nei guai il 33enne Fabrizio Aru, originario di Ussana, noto organizzatore del “Soho Discoclub” di via Newton. Ieri mattina, il giudice del Tribunale, Luca Melis, ha ritenuto credibile la giovane e ha condannato il pierre a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale. Una pena che rispecchia la richiesta del pubblico ministero Ginevra Grilletti, nonostante l’imputato sia stato assolto dall’ipotesi di violenza privata.

La sentenza

La sentenza è stata letta poco prima delle 14 di ieri nell’aula 8 del Tribunale penale, al piano terra del Palazzo di Giustizia. Fabrizio Aru era presente in aula, accanto al suo avvocato Massimiliano Masia. «Ci aspettavamo un’assoluzione piena», ha ribadito il legale, «per questa ragione presenteremo certamente ricorso in appello perché sia chiarita l’innocenza del mio assistito». L’organizzatore, in abito scuro, ha preferito non rilasciare commenti. Non era presente alla lettura della sentenza, invece, la 24enne che si è costituita parte civile con l’avvocato Carlo Amat. «Per la mia assistita questa sentenza è stata una liberazione», sottolinea, «quando si è venuto a sapere della storia ci sono stati anche molti commenti denigratori e insulti nei suoi confronti, specie nei social. Le prove raccolte – ha aggiunto il legale – hanno confermato il suo racconto a dispetto delle insinuazioni comparse sul web». Il giudice ha riconosciuto anche una provvisionale di 25mila euro come anticipio sul risarcimento.

La ricostruzione

Stando alla ricostruzione della pm Grilletti, il 28 novembre 2021, dopo aver bevuti alcuni cocktail, attorno alle 4.30 del mattino la ragazza aveva avuto necessità di usare i bagni, ma vista la fila l’imputato l’avrebbe convinta a seguirlo così da utilizzare i servizi riservati al personale, situati all’interno di un locale di sgombero usato come spogliatoio. Qui sarebbe avvenuta la violenza. Poi sarebbe riuscita a fuggire in lacrime, raccontando tutto ad un cliente che si trovava all’esterno. Da subito Aru, molto noto nel mondo dei locali, si è difeso con forza negando qualsiasi tipo di abuso: dopo l’incidente probatorio si era subito fatto interrogare dando la propria versione dell'accaduto. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, poi il difensore presenterà ricorso in appello.

