Abusi in chiesa, 67 casi in Alto Adige 

Bolzano. «Ogni caso di abuso è uno di troppo». L’ha detto il vescovo di Bolzano Bressanone, Ivo Muser, dopo la presentazione del rapporto sugli abusi nella chiesa altoatesina, affidato dalla diocesi allo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera. Ha individuato 67 casi di abuso tra il 1964 e il 2023. Sono 59 «le persone probabilmente o comprovatamente interessate da abusi», ma si aggiungono altri 16 casi «non chiariti».

Un po’ di dati

Le persone offese sono per il 51 per cento di sesso femminile: un dato sorprendente. Le indagini in Germania, hanno rilevato una maggioranza di maschi fra le vittime di abusi. Per quanto riguarda i responsabili, nei 67 casi individuati 29 sono sacerdoti «per i quali le accuse mosse sono vere o altamente probabili», mentre per altri dodici sacerdoti «non sono state dimostrate con certezza». L'età media dei preti è tra i 28 e 35 anni, delle vittima tra gli 8 e i 14 anni. Il rapporto presenta 24 casi rispetto ai quali i responsabili hanno agito «in modo errato o inappropriato». Il caso numero 5 riguarda un sacerdote che fin dalla metà degli anni Sessanta, da cooperatore parrocchiale, aveva richiamato l'attenzione per casi di abuso, venendo di volta in volta trasferito in una parrocchia diversa. Solo nel 2010, però, è stato escluso dall'attività pastorale. Ecco perché l'avvocato Ulrich Wastl, uno degli autori del rapporto, ha sottolineato che «manca una cultura dell'errore e questo, nel caso degli abusi, è l'inizio della fine».

Le vicende

Il “caso numero 15” ricostruisce la vicenda di un sacerdote che, nonostante le proteste dei fedeli e l'invito a desistere rivolto dal vicario generale, Josef Michaeler, aveva celebrato i funerali di un suicida sua presunta vittima di abusi. L'accusa più grave rivolta alla diocesi di Bolzano-Bressanone riguarda «l'ininterrotto impiego nella pastorale di sacerdoti sospettati di abusi. Quindici accusati hanno continuato a prestare servizio».

Il valore dell’iniziativa

Il rapporto indipendente riconosce, però, che «la diocesi di Bolzano-Bressanone ha avuto in Italia un ruolo propulsivo istituendo il Centro di ascolto per gli abusi». Anche per l'indagine, Wastl ha più volte sottolineato la «collaborazione ottimale con i vertici della diocesi. È stato possibile accedere a tutti gli atti che abbiamo chiesto di visionare e contattare vittime e testimoni».

RIPRODUZIONE RISERVATA