Abusi, il racconto di padre Paolo 

Era il momento che aspettava da tempo e ieri al Tribunale ecclesiastico interdiocesano a Cagliari, padre Paolo Contini è stato ascoltato nella prima udienza del processo penale canonico per abusi sessuali subiti nel convento dei frati di san Francesco di Oristano. Una udienza fiume, iniziata intorno alle 15.30 e andata avanti sino a tarda sera tanto che il parroco di Abbasanta, Ghilarza e Norbello non ha potuto presiedere nemmeno le novene di Natale, affidate ai laici. Udienza a porte chiuse e massima riservatezza su una vicenda delicatissima.

La tensione

Già in tutte le messe domenicali padre Paolo aveva comunicato ai fedeli che ieri sarebbe iniziato il processo invitando tutti a pregare per lui. Ieri mattina nel viaggio in auto verso il capoluogo sardo ha pubblicato sui social un video in cui ha raccontato il suo stato d’animo alla vigilia del processo. «Guardare in faccia al proprio dolore e lasciarsi curare le ferite non è stato facile ma necessario. In tanti mi avete accompagnato in questo percorso e sono certo che, ora più che mai, la vostra preghiera sarà il mio più grande sostegno».

La Diocesi

Certo è, che in questa battaglia il religioso non è da solo, considerato che recentemente anche un gruppo di sacerdoti dell’Arcidiocesi di Oristano, si è riunito alla presenza dell’arcivescovo Roberto Carboni per incontrare padre Paolo e ascoltare il suo racconto. In quell’occasione ha avuto l’opportunità di mostrare documenti che, secondo il sacerdote, attestano un percorso non proprio lineare e alcune incongruenze nella fase giudiziaria che lo ha coinvolto. «Come sacerdoti manifestiamo piena solidarietà nei confronti del confratello e chiediamo, con lui e per lui, un equo processo canonico- avevano ribadito – Esprimiamo la nostra decisione di stare dalla parte della vittima nel condannare, senza alcun indugio, tutti i casi di pedofilia e di abusi sui minori e sulle persone vulnerabili».

La storia

Da quando il sacerdote ha reso pubblica la drammatica vicenda, vissuta a 14 anni nel convento dei francescani a Oristano, sono state numerose le sue iniziative contro la pedofilia. Il sacerdote ha anche pubblicato un libro il cui ricavato di 10 mila euro è stato donato alla Casa dei minori di Santu Lussurgiu. Nel libro, padre Paolo ha dedicato qualche pagina agli abusi. «Normalmente sono io che ascolto le vostre confessioni – si legge - ma ho deciso di mettermi a cuore aperto davanti a tutti voi». Padre Paolo ha sempre precisato che la sua «non è una battaglia contro la Chiesa. La amo e la servo convintamente e voglio continuare a servirla – ripete - La Chiesa è un corpo sano e non possono trovare spazio inutili timidezze nel denunciare apertamente coloro che si sono macchiati di reati tanto odiosi come la pedofilia».

