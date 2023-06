Abusi edilizi vicino al mare: nuovo caso 

Una casa realizzata senza concessioni edilizie vicino al mare è stata individuata dal nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale nel corso dei controlli predisposti per stanare i fuorilegge del mattone.

L’edificio di 435 metri quadri si trova in via Pes e come si legge nell’ordinanza emessa dagli uffici, non ha nemmeno le autorizzazioni paesaggistiche ricadendo in fascia costiera. Da qui considerato che «le opere costituiscono inconfutabilmente, un nuovo organismo edilizio caratterizzato da un proprio impatto volumetrico e ambientale» si ordina «la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei responsabili dell’abuso e, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita ex lege al patrimonio comunale del bene». Inoltre le «opere edilizie sono da ritenersi non sanabili trattandosi d'intervento di nuova costruzione con incremento volumetrico realizzato all'interno di un’area considerata bene paesaggistico».

