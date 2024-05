Abusi edilizi vicino al mare, multa da 20mila euro 

Continuano i controlli serrati nel territorio per verificare il rispetto delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi.

Molti fuorilegge del mattone infatti, nonostante i provvedimenti, non ripristinano lo stato dei luoghi tanto che gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale, a seguito di ulteriori sopralluoghi, non possono che stabilire che le opere realizzate senza permesso di costruire non sono state demolite.

È successo anche nei giorni scorsi nel caso di un immobile in via Mar Tirreno. Qui, come si legge nell’ordinanza, «l’opera abusiva in questione ricade in zona “F del vigente P.U.C., oltre il limite dei 300 metri dalla linea di battigia, zona sottoposta al vincolo di fascia costiera». Per cui visto il verbale di «di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, relativo al sopralluogo del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale, da cui risulta che non è stato provveduto alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 assegnato»,i proprietari dovranno pagare una multa di 20mila euro entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza.Gli ultimi controlli hanno dimostrato che gli abusi non riguardano soltanto la fascia costiera ma anche il centro e la periferia della città dove sono stati trovati molti ampliamenti irregolari e costruzioni come piscine.

