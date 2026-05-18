Abusi edilizi, tornano le ruspe? 

A che punto siamo con le demolizioni? Parliamo di abusi edilizi acclarati da sentenze passate in giudicato, risalenti anche al 2010, l’anno della ruspa, nel calendario dell’allora procuratore di Lanusei Domenico Fiordalisi. Sentenze per un reato che, come da una recente pronuncia della Cassazione (26334 del luglio 2020), “avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive, non è soggetto alla prescrizione quinquennale”.

La Procura di Lanusei la scorsa settimana ha inviato ai sindaci dei comuni interessati (Tortolì, Tertenia, Bari Sardo tra gli altri), una notevole mole di lettere relative ad altrettanti abusi edilizi risalenti a più di 15 anni fa. Si chiede ai sindaci, in relazione a ogni singolo abuso, in primis di verificare lo stato dei luoghi, ovvero se l’immobile sia stato o meno demolito come condanna prevedeva. Qualora così non fosse il Comune deve provvedere a redigere un verbale corredato di foto a colori. Come a voler verificare se l’abuso nel frattempo non sia lievitato. Complice il notevole lasso di tempo dall’ultimo accertamento.

Abusi sanati?

La Procura vorrebbe inoltre sapere se per le case in questione sia stata chiesta una sanatoria e lo stato dell’iter in questione.

Tra gli altri adempimenti richiesti quello che anche Fiordalisi chiese nel 2009, ovvero se scaduti i termini per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato secondo le ingiunzioni dei Comuni le costruzioni siano state acquisite al patrimonio dell’amministrazione.

Infine si chiede anche conto ai sindaci dei motivi alla base dell’eventuale mancata demolizione degli immobili, che nel frattempo potrebbero aver cambiato proprietà. Una grana da mille e una notte insonne per i primi cittadini, alcuni troppo giovani nei giorni della tempesta provocata dalla maxi inchiesta sull’abusivismo nelle coste ogliastrine, che coinvolse più di 100 proprietari. Furono invero poche le case ad essere buttate giù, in un clima di altissima tensione, con i sindaci nel ruolo di parafulmine.

L’incontro

Ieri mattina i primi cittadini si sono presentati in Procura, convocati dalla dottoressa Paola Dal Monte. Un incontro per fare il punto sui fascicoli dormienti riesumati dalla Procura. Bocche cucite da parte dei portatori della fascia, riserbo assoluto da parte degli inquirenti della nuova fase di lotta all’abusivismo. A breve arriveranno i controlli sugli abusi vecchi e inevitabilmente anche su quelli nuovi. Quindi i sindaci spiegheranno quale tipo di provvedimenti hanno adottato o magari perché non sono riusciti ad adottarli. Il nodo cruciale in materia è sempre stata la mancanza di risorse. Abbattere costa e i Comuni è noto non navigano nell’oro. Nel mirino ci sarebbero anche le case mobili, strutture per loro stessa natura temporanee e amovibili con la tendenza a mettere radici di cemento. Se sia finita l’era dell’Aquario e cominciata quella della ruspa lo diranno i prossimi mesi.

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