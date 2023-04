Abusi edilizi, sì a tre demolizioni 

Due giorni dopo l’appartamento fu dichiarato inagibile. Dalla documentazione agli atti emerge che per l’immobile in questione nel 2003 fu concessa una sanatoria edilizia su richiesta dei proprietari per consentire, al terzo piano, la chiusura di una veranda con realizzazione di un bagno e al quarto piano la costruzione di un locale di sgombero. Quest’ultimo, però, sempre in seguito alla verifica dei Vigili del fuoco intervenuti per la perdita di gas, era utilizzato come monolocale. A ottobre dell’anno scorso c’è stato un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'ufficio tecnico e dalla Polizia locale per la verifica degli abusi edilizi, che hanno accertato che gli interventi effettuati dai proprietari sono stati fatti senza titolo abilitativo. L’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata non ha infatti rilasciato «alcun permesso di costruire», si legge nell’ordinanza che intima ai proprietari di demolire quanto realizzato senza autorizzazione.

Proseguono i controlli sui presunti abusi edilizi. Il responsabile del settore Urbanistica, Renato Muscas, ha emesso tre ordinanze di demolizione nei confronti di altrettanti immobili o parti di essi, dopo adeguate verifiche.

Via del Redentore

Due giorni dopo l’appartamento fu dichiarato inagibile. Dalla documentazione agli atti emerge che per l’immobile in questione nel 2003 fu concessa una sanatoria edilizia su richiesta dei proprietari per consentire, al terzo piano, la chiusura di una veranda con realizzazione di un bagno e al quarto piano la costruzione di un locale di sgombero. Quest’ultimo, però, sempre in seguito alla verifica dei Vigili del fuoco intervenuti per la perdita di gas, era utilizzato come monolocale. A ottobre dell’anno scorso c’è stato un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'ufficio tecnico e dalla Polizia locale per la verifica degli abusi edilizi, che hanno accertato che gli interventi effettuati dai proprietari sono stati fatti senza titolo abilitativo. L’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata non ha infatti rilasciato «alcun permesso di costruire», si legge nell’ordinanza che intima ai proprietari di demolire quanto realizzato senza autorizzazione.

Via Colombia

La seconda ordinanza di demolizione da parte del responsabile del settore Urbanistica è relativa a un fabbricato situato in via Colombia. Anche qui l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia locale hanno fatto un sopralluogo, a febbraio di quest’anno, in seguito ad un esposto dello scorso ottobre e pochi giorni fa ha accertato che i proprietari hanno fatto un cambio di destinazione d'uso dei seminterrati originariamente destinati a garage, e riconvertiti in abitazione pur senza aver ottenuto il permesso da parte dell’Ufficio competente. Dovranno ripristinare i seminterrati com’erano in precedenza.

S’Ecca e S’Arena

La terza ordinanza di demolizione riguarda un immobile realizzato per essere usato come abitazione in un terreno in località S’Ecca e S’Arena, anch’esso privo di autorizzazione. Le attività vengono effettuate dal settore Urbanistica, e il sindaco non ha più alcuna competenza.

L’amministrazione comunale ha vinto una causa durata circa otto anni, di fronte al Consiglio di Stato, sempre inerente a un abuso edilizio. I proprietari dell’immobile contestato, situato in centro storico, avevano fatto ricorso, ma il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune dopo aver accertato che ci fu una violazione delle norme del Piano particolareggiato del centro storico.

