Abusi edilizi, sei denunce al mese 

L’ultima raffica di ordinanze è stata il segnale. Se prima i fuorilegge del mattone imperversavano soltanto nella campagna, adesso gli abusi si stanno concentrando sempre più in città.

Non è un caso isolato infatti la piscina ornamentale scoperta di recente vicino a via Brigata Sassari o gli ampliamenti di verande e anche di stanze venute se senza autorizzazioni. I controlli del nucleo di vigilanza edilizia continuano senza sosta anche per verificare le demolizioni ordinate dalla Procura.

Trentacinque esposti

In questa prima metà del 2023 sono stati 35 gli esposti per abusi edilizi arrivati alla Polizia locale. Di questi ne sono stati evasi 12 che hanno portato anche a 3 notizie di reato. Ci sono state poi dieci deleghe di indagine da parte della Procura che sono state già evase con comunicazione di abuso o ripristino.

Gli abusi frequenti

«Gli esposti», spiegano dagli uffici del nucleo di vigilanza edilizia, «riguardano recinzioni, nuove costruzioni o ancora costruzioni che non hanno rispettato le concessioni. Poi, ovviamente, noi facciamo i controlli perché ci sono gli esposti ma bisogna anche considerare che molti vengono chiusi senza che venga riscontrato l’abuso».

Detto questo, «non è detto che le costruzioni illecite siano solo in campagna. Molte infatti sono rivelate nel centro abitato e parliamo ad esempio di chi costruisce oltre la concessione realizzando ad esempio un piano di sopra, una tettoia e così via. Si verifica soprattutto quando si fanno delle ristrutturazioni e qualcuno fa segnalazioni di presunti abusi».

Le richieste di ordinanze di demolizione da parte dell’ufficio edilizia per ora sono tre e due le verifiche di demolizione della Procura. «L’iter da seguire è molto lungo», aggiungono dagli uffici.

Il ruolo dei vicini

Si procede appunto soprattutto su segnalazione dei residenti, ma spesso i casi sono scoperti a seguito di perlustrazioni a tappeto nelle aree ritenute più a rischio. La procedura è pressappoco, sempre la stessa: avviati i controlli, se non risulta la concessione edilizia, si procede ai rilievi della struttura e, subito dopo, all’identificazione dei responsabili dell’abuso che a seconda della gravità del caso, possono essere denunciati alla Procura.

Negli uffici comunali sono poi presi in esame tutti i casi. Spetta al dirigente del settore Urbanistica ed edilizia privata, emettere le ordinanze di demolizione.

Demolizioni

Va da sé che considerando il territorio vastissimo in campagna è più facile mettere su intere costruzioni senza autorizzazione e pensare di farla franca. Già nel 2018 erano state notificate le prime ordinanze di demolizione a seguito del meccanismo messo in moto dalla Procura proprio per combattere l’abusivismo edilizio che prevede appunto in totale la demolizione di 375 immobili senza autorizzazione e di 230 solo parzialmente abusivi.

