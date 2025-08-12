VaiOnline
Gallura.
13 agosto 2025 alle 00:33

Abusi edilizi, raffica di sequestri 

Sigilli in due ville a Porto Rotondo e in un chiosco a Liscia Ruja 

Modifiche e ampliamenti non autorizzati, mancata osservazione delle regole di edificabilità nelle coste e opere costruite in aree vincolate: raffica di sequestri e sanzioni per violazioni urbanistiche sui litorali della Gallura. Da Olbia fino alla Costa Smeralda, la Procura di Tempio ha sigillato (in via cautelare) cantieri, ville e manufatti costruiti e installati – secondo le accuse – in barba alle normative in materia edilizia e in zone tutelate.

Sul mare

Due ville di lusso a Porto Rotondo sequestrate per incremento volumetrico: posizionate all'interno della fascia costiera di trecento metri dal mare, una sulla spiaggia di Punta Volpe, nelle ville sono state trasformati locali tecnici e cantine in locali residenziali, ampliandone gli spazi, in totale difformità con i permessi rilasciati dal Comune di Olbia. A Golfo Aranci, sotto sequestro un'ampia porzione di un compendio che si affaccia sulla spiaggia Cala Ambra: in tre corpi del fabbricato, con case e piscine annesse, un'area particolarmente sensibile è stata completamente disboscata ed è stata realizzata una strada sterrata per creare un accesso diretto ed esclusivo alla cala. Finito sotto sequestro anche un chiosco nella spiaggia Liscia Ruja, a pochi chilometri da Porto Cervo: un decreto urgente firmato dal procuratore, Gregorio Capasso, ha chiuso la struttura posizionata da un privato senza autorizzazione. Decreto di sequestro preventivo urgente anche per un capannone di proprietà di un noto imprenditore olbiese che, in località Paule Lada, nell'agro di Olbia, ha modificato arbitrariamente la destinazione d'uso del manufatto, autorizzato per finalità esclusivamente agricole, in un locale commerciale per la vendita di materiali edili.

Discarica

Inoltre, nell'ambito delle attività di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione delle violazioni in materia di tutela del paesaggio, coordinate dal procuratore Capasso, il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Sassari ha sequestrato una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi, a Cala Sassari: nelle vicinanze della spiaggia, il Noe, con il supporto del Corpo Forestale, ha trovato una distesa di fusti e barattoli di latta imbrattati di vernici e diluenti, parti di motori e carrozzeria di auto, pannelli e frigoriferi.

