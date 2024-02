Abusi edilizi, prima demolizione 

La macchina delle demolizioni è partita, con la prima villa abusiva buttata giù dal Comune - grazie al supporto della Procura con la quale è stato siglato un protocollo d’intesa nel 2022 - e altri venti cittadini che hanno provveduto da soli ad eliminare piccoli e grandi abusi realizzati negli anni. Mentre tre immobili costruiti senza autorizzazioni edilizie sono stati acquisiti al patrimonio comunale. «Proseguiremo con i casi più critici e urgenti, auspicando che chi può si metta in regola senza dover intervenire il Comune», commenta l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini.

Controlli costanti

La lotta al fenomeno del mattone selvaggio continua, con verifiche e controlli regolari da parte dei vigili urbani su tutto il territorio. «Nonostante la carenza d’organico», sottolinea l’assessore, «abbiamo una situazione del personale drammatica, la nostra speranza è che il disegno di legge sul comparto unico presentato lo scorso anno vada avanti».

Lo scorso anno sono scattate dodici ordinanze di demolizione: 6 per abusi totali, 5 parziali, e 1 in un'area demaniale, di cui 8 in zona vincolata. «I numeri indicano che il fenomeno un po’ si sta riducendo, almeno facendo un confronto con il passato. Ma non bisogna abbassare la guardia», sottolinea Vanini, «anche perché nella maggior parte dei casi si tratta di intere costruzioni abusive».

Accordo efficace

Dal 2022 c’è la collaborazione con la Procura che inizia a dare i primi risultati: una villa buttata giù, e un’altra già al vaglio. «Sarebbe preferibile che i cittadini provvedessero da soli, anche perché si risparmierebbero i soldi delle sanzioni che prima o poi vanno pagate», dice l’assessore riferendosi alle risorse incassate e da incassare per la mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione: 42mila euro già nelle casse comunali, oltre 400mila euro saranno invece recuperati tramite l’Agenzia delle Entrate.

Nuove destinazioni

Tre gli immobili totalmente abusivi acquisiti dal Comune, di cui due concentrati nelle zone oltre i confini del centro urbano: uno in via Santu Lianu, e un altro in via S’Ecca S’Arrideli. «Verranno demoliti oppure decisa una destinazione utile per la collettività: per esempio», ipotizza l’esponete della Giunta, «potrebbero essere utilizzati per realizzare case parcheggio da mettere a disposizione in caso di interventi negli alloggi popolari, oppure in ausilio a strutture di assistenza».

Litorale: 300 abusi

Sullo sfondo ci sono però i dati sugli abusi realizzati in passato. Circa trecento, concentrati nel litorale. L’unica soluzione rivolgersi alla Procura, come ha fatto l’attuale amministrazione in Municipio. «Siamo l’unico Comune che si è dato da fare per definire una collaborazione con la Magistratura», ribadisce Vanini.

Resta il nodo dei condoni richiesti, con migliaia di pratiche da smaltire. «Lentamente li stiamo rilasciando, il supporto dei lavoratori interinali è stato determinante ma il contratto è scaduto. Ora ci ritroviamo con il solito problema: poco personale a disposizione», conclude Vanini.

RIPRODUZIONE RISERVATA