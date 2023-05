Abusi edilizi, piscina da demolire 

Dopo il caso scoperto qualche giorno fa in via Pira, un altro abuso edilizio è stato scoperto in via Is Ammostus. Anche qui tra le opere realizzate senza autorizzazione edilizia c’è una piscina interrata ornamentale.

Gli agenti hanno trovato anche una tettoia di copertura di 30 metri quadri affiancata al muro perimetrale e di un’altra tettoia della stessa dimensione usata invece come copertura di un parcheggio per auto. Inoltre è stato rilevato anche il posizionamento di pannelli fotovoltaici in modo, si legge nell’ordinanza, «totalmente difforme da quanto previsto dalla pratica Dia». Dal momento che l’area è anche sottoposta a vincolo paesaggistico nel provvedimento viene ordinato ai proprietari «la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi precedente agli abusi, da effettuare a proprie spese, entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza». In caso di mancato rispetto del provvedimento scatteranno anche le multe.

