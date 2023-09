Abusi edilizi, patto Comune-Procura 

Case costruite (soprattutto in passato) sopra reperti archeologici o in zone di alto valore paesaggistico, capannoni e altre strutture abusive sorte in aree a rischio idrogeologico, verande e balconi chiusi senza autorizzazioni. Scempi edilizi realizzati nei decenni. Se potesse parlare, il suolo di Cagliari avrebbe molto da recriminare. E sarebbe complicato dargli torto. Sono, infatti, numerosi e diffusi i casi di abusivismo edilizio in zone a rischio idrogeologico sul territorio. Ora, per far uscire dalla “zona grigia” gli abusi edilizi e finanziarie gli interventi di recupero Comune e Procura della Repubblica siglano un patto (come già fatto a Quartu e Assemini) con l’obiettivo di velocizzare le demolizioni di quei casi accertati, cioè giudicati come un abusivo con una sentenza passata in giudicato. «Questo protocollo d'intesa conferma ancora una volta la volontà dell’amministrazione comunale di proseguire sulla base dei principi di legalità», dice il sindaco Paolo Truzzu, «e fa il paio con quello già siglato con la Guardia di Finanza per il controllo degli appalti pubblici legati soprattutto ai fondi del Pnrr. È anche questa la nostra idea di amministrazione trasparente: le regole spesso sono fastidiose ma sono fatte a tutela dei più deboli. E creare un sistema di controllo e sanzioni per chi non le rispetta è perciò fondamentale», aggiunge.

La novità

Seguendo il modello che sta già dando importanti risultati in altre realtà, il protocollo sostiene il ripristino della legalità violata dagli abusi edilizi. Come? «Il protocollo individua diversi criteri di priorità», spiega Truzzu. «Nel primo sono ricomprese le opere abusive realizzate in area vincolata di rilevante impatto ambientale, in ragione del pericolo dal punto di vista idrogeologico, del pregio dell'area soggetta a vincolo, della dimensione dei manufatti. Nel secondo le opere integralmente abusive realizzate in area vincolata. Nel terzo gli ampliamenti realizzati in area vincolata su immobili preesistenti. Nel quarto gli abusi integrali in area non vincolata e nel quinto gli ampliamenti in area non vincolata», aggiunge. Ma un aspetto cruciale del protocollo d'intesa è l'adozione di soluzioni operative per garantire che le demolizioni, solo quelle “ordinate” dopo una sentenza passata in giudicato, siano effettivamente eseguite.

Il caso Cagliari

Rispetto ad altre città italiane, Cagliari ha numeri “nella media” che testimoniano come il fenomeno dell’abusivismo edilizio sia presente ma non con toni allarmanti. Vediamo i numeri: in questo momento sono una ventina le ordinanza di demolizione, distribuite tra ampliamenti e intere costruzioni. Ogni anno, inoltre, gli otto agenti della sezione di Sorveglianza edilizia della Polizia locale fanno circa 350 sopralluoghi nei cantieri, ricevono e verificano circa 400 tra segnalazioni ed esposti e svolgono circa un centinaio di indagini, su istanza della Procura, per abuso edilizio. «A questi numeri», spiega il maggiore Massimiliano Caboni, «si aggiungono circa dieci sequestri edilizi all’anno che, di solito, sono costruzioni imperanti», per esempio un intero piano costruito senza autorizzazione, magari persino su un terreno di proprietà pubblica. «Infine», dice ancora il maggiore Caboni, «sono circa una decina all’anno i decreti di ispezione». Numeri che rappresentano un sintomo di una discreta capacità di sorveglianza.

