Abusi edilizi, nuovo stop per l’Enap 

Varie irregolarità edilizie che gravano sull’ex compendio Enap provocano una nuova doccia gelata per i creditori: il tribunale fallimentare ha infatti da un lato accettato l’ipotesi di suddividere i beni in tanti piccoli lotti (i tre tentativi di vendita a lotto unico non erano andati a buon fine), ma ha anche fatto rilevare che diversi abusi urbanistici rischiano, e non poco, di congelare il frazionamento.

Lo stop

Il problema è che se viene congelato il frazionamento c’è il serio rischio che si blocchi pure la vendita degli eventuali lotti che servono a pagare i creditori della ex proprietà degli immobili dell’ente di formazione professionale di via Mazzini. Pochi mesi fa chi ancora avanza crediti (in primis gli ex dipendenti che aspettano vari stipendi e Tfr, fornitori, enti pubblici), aveva tirato un sospiro di sollievo: dopo tre aste flop (la prima di circa 6 milioni, la seconda da 5, la terza da 4), il Tribunale fallimentare aveva accolto la richiesta degli avvocati Massimiliano Marcialis e Marco Zusa (rappresentano vari creditori) affinché non si tentassero più vendite a lotto unico ma dividendo il comparto (consta di 16 mila metri quadrati, 9 fabbricati e due campi da tennis).

La perizia

Ma il perito nella relazione iniziale, e poi l’ha ribadito, aveva messo nero su bianco una serie di irregolarità. Sarebbero abusivi due fabbricati («Non reperito alcun progetto né titolo edilizio», si legge in una delle prime aste), altre difformità sarebbero sanabili con accertamento di conformità, in altri casi gli abusi corrisponderebbero a «una diversa distribuzione rispetto al progetto degli spazi interni, aperture, vani, tramezzature». E sarebbero privi di titolo edilizio anche i campi da tennis.

Il giudice ha posto il 29 ottobre come termine ultimo per stabilire una modalità concreta di frazionamento: «Ma le irregolarità rischiano di complicare – analizza l’avvocato Zusa – la vendita separata dei beni: però restiamo fiduciosi». Pensa ad un piano di azione anche dall’avvocato Marcialis: «Ha fatto bene il giudice a pretendere spiegazioni dopo la nostra istanza di frazionamento, ma anche i nostri consulenti saranno in grado di spiegare la portata della quantità e qualità delle irregolarità». Da stabilire quindi cosa sarà sanabile e cosa no nel grande compendio che per sessant’anni ha ospitato generazioni di uomini e donne protagonisti (come corsisti, docenti, tecnici, amministrativi) della formazione professionale. «Non ci resta che attendere con preoccupazione gli sviluppi – ammette marco Lambroni, uno dei creditori – ma stanti queste difficoltà non capiamo perché l’Inps non proceda almeno a corrispondere i Tfr».

