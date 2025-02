Abusi edilizi nella maxi villa: tre sotto inchiesta 

Tre indagati per i lavori di sistemazione di una maxi villa a Punta Pedrosa, splendida località del litorale di Golfo Aranci. L’attività è condotta dalla Polizia Locale di Golfo Aranci, su delega del procuratore di Tempio, Gregorio Capasso. Stando alle contestazioni del pm, la proprietà (riconducibile a un banchiere di un importante istituto di credito svizzero) avrebbe commissionato la realizzazione di un muro di oltre 60 metri in una zona vincolata davanti al mare di Cala Sassari. La Procura di Tempio contesta la violazione di norme urbanistiche e paesaggistiche. Ma nel capo di imputazione si legge che l’impresa incaricata ha operato modificando “lo stato dei luoghi” e soprattutto l’area di accesso alla spiaggia. Dopo il primo blitz della Polizia Locale, la Procura ha disposto il sequestro di una parte dell’immobile, i sigilli sono stati sistemati nel settore della villa corrispondente all’ingresso, rendendo di fatto quasi impossibile la fruizione. Le indagini riguardano un familiare stretto del banchiere al quale sarebbe riconducibile la proprietà, un impresario e un professionista, entrambi di Olbia. Il committente dei lavori, assistito dall’avvocato Alberto Piccinnu, sostiene di avere operato correttamente e di essersi affidato a dei professionisti, convinto che fossero stati completati tutti i passaggi formali. Piccinnu non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

