Abusi edilizi, la dependance va demolita 

Non si ferma la lotta contro l’abusivismo edilizio in città. Le ultime ordinanze sono dei giorni scorsi e sono arrivate a seguito dei sopralluoghi del nucleo di vigilanza preposto della Polizia locale.

La prima riguarda un immobile in via San Giovanni dove sono state riscontrate diverse opere realizzate senza il permesso di costruire. Si tratta della chiusura parziale di alcune verande posteriori, della realizzazione di un fabbricato di 9 metri quadri da utilizzare come deposito di attrezzi e di una sorta di dependence con soggiorno, angolo cottura e bagno di circa 26 metri quadri. È stato inoltre riscontrato l’uso abitativo del seminterrato costituito da salone, cucina , bagno e piccola camera.

Da qui l’ordinanza di demolizione di tutte le opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.

È stata inoltre appurata la mancata demolizione di un’altra opera abusiva in una zona che non è specificata nell’ordinanza, che ha portato a una multa di 20 mila euro per i proprietari. Già nel 2018 erano state notificate le prime ordinanze di demolizione a seguito del meccanismo, messo in moto dalla Procura proprio per combattere l’abusivismo edilizio, che prevede in totale la demolizione di 375 immobili senza autorizzazione e di 230 solo parzialmente abusivi.

Infine dal settore edilizia arriva anche un’altra ordinanza per l’immediata messa in sicurezza di una casa in via Silvio Pellico. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per evitare pericoli dopo la caduta di mattoni e calcinacci. ( g. da. )

