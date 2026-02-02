Abusi edilizi: indagati geometra e 20 clienti  

Fascicolo chiuso e decreto di citazione diretta a giudizio per una ventina di persone, indagate dal sostituto procuratore Alessandro Bosco, alla fine di una maxi inchiesta su una lunga serie di progetti per la realizzazione di case di campagna nel territorio di Olbia. Secondo il pm, decine di permessi (miglioramenti fondiari con casa colonica) sarebbero stati rilasciati dal Comune di Olbia sulla base di false attestazioni che sarebbero state presentate sino al 2022 dal professionista olbiese Salvatore Murrighile. La contestazione della polizia giudiziaria non riguarda però soltanto il tecnico difeso dal penalista Giampaolo Murrighile, ma anche suoi venti clienti che gli avrebbero dato l’incarico di presentare le richieste di miglioramento fondiario. Dagli uffici del Comune di Olbia è stato segnalato alla Procura della Repubblica che in quasi tutti i casi, le persone che hanno chiesto e ottenuto i permessi, hanno dichiarato di essere imprenditori agricoli professionali senza essere in possesso di questo titolo (un requisito per ottenere le concessioni edilizie). Nessun commento da parte dei difensori delle persone denunciate per i presunti falsi (Pietro Carzedda, Jacopo Merlini, Alessandra Cocco, Antonello Desini, Gianni Pilisiu, Donatella Arru, Michele Ponsano, Luca Montella e Gianluca Cataldi).

Alcune delle persone (professionisti, imprenditori e commercianti) che avrebbero ottenuto indebitamente i permessi hanno anche iniziato i lavori (Santa Mariedda, Contras, case con piscina) e sono stati denunciati per i presunti abusi edilizi.

