I controlli
24 settembre 2025 alle 00:41

Abusi edilizi in via Manno, blitz dei vigili 

Non si fermano i controlli del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale. Altri abusi sono stati scoperti in via Manno, in un edificio diviso in quattro unità immobiliari distinte.

In particolare nella prima unità è stata rilevata una diversa distribuzione degli spazi interni con l’accorpamento della camera con parte della cucina. Inoltre è stata realizzata una scala sopra il bagno e un vano sottoscala con impianti tecnologici ultimati. Irregolarità sono state riscontrate anche nelle altre unità con modifiche interne e dei prospetti. In particolare in uno di questi è stato realizzato un bagno in parte dello spazio della cucina. Da qui l’ordinanza degli uffici comunali dove si legge che «le opere abusive nel loro insieme comportano una evidente e rilevante trasformazione edilizia dell’area per via dell’incremento del carico urbanistico» e l’obbligo alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

