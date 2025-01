Abusi edilizi, in otto a processo per Torre Milano 

MILANO. Quello delle Torri Milano è il primo caso su cui un giudice, condividendo la linea della Procura, manda a processo imprenditori e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti del Comune per un capitolo dell'indagine sull'urbanistica. È l’indagine che ha bloccato una serie di cantieri di palazzi e grattacieli e portato a proporre una norma ad hoc, la cosiddetta “Salva Milano”, ora arenata nei palazzi romani.

Ieri la gup Teresa De Pascale ha rinviato a giudizio i costruttori Stefano e Carlo Rusconi, rappresentanti della Opm, l’architetto Gianni Maria Ermanno Beretta, progettista e direttore lavori, gli ex dirigenti di Palazzo Marino Giovanni Oggioni e Franco Zinna e tre funzionari dello Sportello Unico Edilizia. Il dibattimento si aprirà l’11 aprile. Le accuse sono abuso edilizio e lottizzazione abusiva. In aula ci sarà come parte civile una componente del comitato che denunciò il progetto: il palazzo avrebbe tolto loro due ore di luce al giorno. Per i Pm l’intervento per costruire la Torre Milano, edificio di 24 piani completato nel 2023, è stato qualificato come ristrutturazione edilizia, con totale demolizione e ricostruzione anziché «nuova costruzione», quindi con regole sulle volumetrie diverse.

