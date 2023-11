Abusi edilizi e discariche, arriva il drone 

Riprese dall’alto per frenare abusi edilizi e discariche illegali di rifiuti. L’amministrazione di Selargius punta sulla prevenzione e la lotta ai reati - in particolare quelli ambientali - grazie al primo drone comunale che a breve sarà gestito da un gruppo di dipendenti di diversi settori formati e abilitati al pilotaggio. «Uno strumento utile che ci consentirà di monitorare meglio il nostro territorio, e di alleggerire il lavoro dei nostri dipendenti», annuncia il sindaco Gigi Concu.

L’acquisto del drone è stato inserito fra le spese riportate nel lungo elenco dell’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale: 2mila euro, stanziati per garantire il controllo del territorio e del patrimonio comunale. «Sarà utilizzato da diverse aree del Municipio», spiega il sindaco, «dai vigili urbani in particolare, ma anche dai tecnici dei settori Lavori pubblici e Urbanistica. Ovviamente», sottolinea Concu, «tutti dovranno prima fare il corso per l’abilitazione all’utilizzo, e conseguire il patentino di pilotaggio».

Fra le priorità il contrasto agli abusi edilizi, un fenomeno che in città conta oltre 600 situazioni irregolari. Recinzioni spuntate dal niente, depositi attrezzi irregolari, cucine rustiche e fabbricati costruiti senza autorizzazioni: sono questi gli abusi concentrati nelle campagne selargine, come risulta da una relazione stilata pochi mesi fa di recente dalla Polizia locale, riferita al periodo fra il 2011 e il 2023, dove emerge un aumento del trenta per cento registrato nell’ultimo periodo. Non solo mattoni selvaggi, ma anche camper e case prefabbricate piazzate senza autorizzazione fra terreni incolti e aziende agricole. «Spesso si concentrano in zone difficilmente raggiungibili e visionabili», dice il sindaco. «L’utilizzo di un drone per fotografare gli immobili irregolari permette di svolgere tutte le verifiche in sicurezza e più velocemente».

Stesso discorso per le discariche illegali, anche in questo caso disseminate in periferia e nelle campagne della città. Un fenomeno che ogni anno - in media - costa alle casse comunali circa centomila euro, risorse stanziate per ripulire le zone prese di mira dagli incivili che puntualmente abbandonano i rifiuti lungo le strade rurali. Il drone sarà utilizzato anche per i sopralluoghi di routine nel patrimonio comunale. «Per esempio in caso di edifici pericolanti», aggiunge Concu, «le riprese dall’alto serviranno ai nostri tecnici per capire l’entità del danno e che tipo di manutenzione progettare per risolvere la criticità».

