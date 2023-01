Abusi edilizi: due denunce al giorno 

«Stiamo registrando un continuo aumento degli abusi edilizi. Gli esposti sono in costante crescita», ha evidenziato il comandante della Polizia Locale, Guido Calzia. E i numeri in possesso del nucleo di Sorveglianza edilizia della Municipale confermano una situazione preoccupante: «Nel 2022 abbiamo ricevuto più di 400 esposti», sottolinea il maggiore Massimiliano Caboni, che coordina gli agenti specializzati nelle verifiche e nei controlli in tutta la città, «e a questi si aggiungono le oltre cento pratiche delegate dalla Procura». Dunque ogni giorno vengono denunciati due abusi. L’iter burocratico per arrivare a una conclusione penale o amministrativa ha tempi lunghi ma solo l’anno scorso sono stati 60 i provvedimenti penali. Le zone maggiormente a rischio? «C’è qualcosa di più nei quartieri periferici, ma anche in centro gli abusi non mancano», commenta Caboni.

Gli ultimi casi

Qualche settimana fa c’è stato il caso della terrazza realizzata in via La Somme: dopo la segnalazione c’è stato il sopralluogo ed è scattata la denuncia da parte degli agenti. E a sant’Elia i poliziotti hanno sequestrato un piccolo edificio appena costruito in un’area pubblica dopo aver tagliato alcuni alberi e delle piante: qualcuno, dopo l’intervento degli agenti, ha poi “rotto” i sigilli, occupando la struttura. «C’è davvero di tutto», spiega il maggiore. «Oltre agli edifici ci sono verande, balconi, canne fumarie, muretti, gazebo fissi, strutture in legno che diventano vere e proprie abitazioni». Gli agenti della Sorveglianza edilizia entrano in azione su segnalazioni, esposti e denunce, in collaborazione con il personale dell’Edilizia privata del Comune: «Bastano e avanzano queste perché se dovessimo agire su iniziativa, che effettuiamo comunque in casi particolari e gravi, servirebbero forse il triplo dei poliziotti».

Suolo pubblico

L’anno scorso le segnalazioni ufficiali hanno fatto scattare circa 350 sopralluoghi. Terreni e aree pubblici sono molto a rischio. «L’anno scorso abbiamo inviato 178 segnalazioni a Comune, Area e Regione, e ad altri enti pubblici, di occupazioni abusive per obbligare poi i responsabili alla demolizione oppure per buttare giù l’abuso e addebitare le spese al costruttore». Caboni aggiunge: «Nel 50 per cento c’è chi demolisce d’iniziativa, dopo l’avviso. Nel 20 per cento degli abusi non si risale al responsabile. E poi c’è chi non fa niente anche perché a volte nullatenente: i costi sono così a carico di tutti». Gli abusi edilizi in terreni pubblici avvengono spesso nei quartieri di San Michele, Is Mirrionis, Sant’Elia e a Pirri. Qui vengono realizzati anche bar abusivi. E il rischio è quello di incappare non solo in violazioni di carattere edilizio, per la mancanza di autorizzazioni, ma anche in quelle paesaggistiche e ambientali. E se dopo cinque anni il reato va in prescrizione, resta valida la parte amministrativa che porta all’obbligo di demolizione dell’abuso e a sanzioni che possono arrivare fino a ventimila euro. I tempi di intervento sono comunque lunghi: «Dall’accertamento dell’abuso alla conclusione del procedimento, se non c’è alun intoppo, passano almeno 150 giorni come stabilito per legge», conclude Caboni.